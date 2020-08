Personlig assistent - Svalövs kommun, LSS - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svalöv

Prenumerera på nya jobb hos Svalövs kommun, LSS

Svalövs kommun, LSS / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svalöv2020-08-25Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor drygt 14 000 invånare.Svalövs kommun - mitt i den expansiva Öresundsregionen.För alla som bor här är närheten till den generösa naturen en viktig del i ett rikt liv, men också för företag och besökare finns mängder av möjligheter att erbjuda.Kommunen är centrum för forskning och utveckling inom främst växtförädling och bioteknik. Här bor drygt 14.000 invånare. Kommunen har sex tätorter. I norra delen hittar du Söderåsen och i södra delen en av landets bästa jordbruksmarker.2020-08-25Att ge stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv i nära samarbete med brukarens nätverk och övrig personal. I arbetsuppgifterna ingår också rehabilitering, IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Vi söker nu en personlig assistent till en manlig brukare i Billeberga. Brukaren har i dagsläget assistans dygnet runt, det vill säga vaken natt. Brukaren är i 60-årsåldern med diagnosen ALS. Brukaren använder sig av hjälpmedel så som rullstol och lyft som används vid förflyttningar. Han har nedsatt tal men använder ett kommunikationshjälpmedel. Brukaren är i behov av all stöttning i sin livsföring. ASIH är en god samarbetspartner.Vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, personlig assistent, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt god datakunskap. Erfarenhet av arbete med personer som på olika sätt behöver stöd i vardagen är meriterande. Som person bör du vara strukturerad, stresstålig, ha en genuin vilja att lära dig samt ha en förmåga att kunna uppmärksamma små signaler från brukaren. Du bör vara bekväm med tekniska hjälpmedel eller intresse av att lära dig.Då brukaren bor utanför tätbebyggt område är det bra med bil men det finns möjlighet till allmänna kommunikationsmedel som finns ett par kilometer från brukarens bostad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling.Användaren samtycker till och godkänner att Aditro hanterar personuppgifter i enlighet med Aditros Policy om Personuppgifter och Cookies.Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. 75-100% Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-30Svalövs kommun, LSS5332870