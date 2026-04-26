Personlig assistent (100 %) till en flicka i Hörvik
Fixa Assistans är ett familjärt assistansbolag med lång erfarenhet av personlig assistans för både barn och vuxna. Vi har vårt huvudkontor i Karlshamn och är verksamma i södra Sverige. Med ett nära och engagerat arbetssätt skapar vi trygghet, gemenskap och glädje i vardagen - för brukare, anhöriga och assistenter.
Omtanke om varje människa är en självklar del av vårt arbete. Därför lägger vi stor vikt vid att matcha brukare och assistenter utifrån både kompetens, erfarenhet och personkemi. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer och en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig sedda.
Vi söker nu en personlig assistent till en 7-årig flicka i Hörvik. Tjänsten är ett graviditetsvikariat med start omgående. Du kommer att jobba koncentrerat med 12 timmarspass under 7 dagar varannan vecka (ojämna kalenderveckor). Man jobbar med dubbelbemanning dag som natt. Du arbetar i flickans hem hos familjen.
Främst söker vi dig som är undersköterska, barnskötare eller någon form av erfarenhet med funktionsnedsättning. Vi lägger även stor vikt vid personkemin samt personliga egenskaper så tveka inte att söka även om du inte har ovan nämnda utbildning eller erfarenhet.
Som person måste du vara ansvarsfull, lyhörd, noggrann, vara lättsam, kunna bjuda på dig själv och framförallt ha ett bra tålamod. Du måste vara lugn och trygg och ha barnasinnet kvar. Som personlig assistent i familjen måste du vara familjär och enkel då det finns syskon i familjen. I familjen finns också djur. Arbetet innebär att hjälpa flickan med allt i sin vardag d v s full omvårdnad med stort ansvar men även mycket lek och bus. Du måste vara helt rökfri.
Arbetets karaktär kräver att du är flytande i att tala och förstå det svenska språket t ex att kunna förstå och läsa olika instruktions- och checklistor samt följa upprättade rutiner.
Tillgång till egen bil och manuellt körkort är ett krav då flickan bor utan kollektivtrafik samt finns det en minibuss som du som assistent kommer att köra.
I din ansökan vill vi att du beskriver dig själv som person, vilka egenskaper och fritidsintressen du har samt skickar med cv och referenser.
Urval och intervju kommer att ske löpande, varför vi gärna ser att du söker så snart som möjligt, dock senast 2026-05-17. Ange B40.1 i din ansökan.
Fixa Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Fixa Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/sv/Service/Registerutdrag/Blanketten
du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. #jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: info@fixaassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B40.1".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Fixa Assistans AB
(org.nr 556606-6212)
294 80 SÖLVESBORG
För detta jobb krävs körkort.
VD
Yvonne Forssell yvonne@fixaassistans.se 0454 - 397 25
