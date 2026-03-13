Personlig assistent 100% sökes i Örebro
2026-03-13
OM TJÄNSTEN
Vi söker nya Personlig assistenter till en av våra kvinnliga kunder i 50-årsålderna med ALS, boende i Örebro!
Du får möjligheten att göra skillnad i denna kvinnas liv så hon kan leva ett liv så likt andra som möjligt! Du erbjuds ett roligt och varierande arbete både vad det gäller arbetsuppgifter och arbetstempo, ingen dag är den andra lik.
Din arbetsplats är hennes hem och var än annars hon befinner sig. Du är henne behjälplig i det vardagliga livet genom att utföra de uppgifter hon inte själv klarar av såsom omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor m.m.
Arbetstiderna är förlagda enligt löpande schema dag, kväll och varannan helg. Det är också viktigt att du kan hoppa in som vikarie vid sjukdom, ledighet eller annan typ av vakans! Du kommer ingå i ett team av personliga assistenter som är utvalda av och för just din brukare. Det är därför otroligt viktigt att ha en god arbetsmoral, där alla ställer upp för varandra och kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och personkemi.
VEM SÖKER VI?
Du behöver vara snabbtänkt, ha ett bra bemötande och vara lyhörd, förstående och tålmodig samt vara duktig på att samarbeta. Du har förmåga att ta egna initiativ, är självgående och kan kommunicera rakt, tydligt och ärligt.
Du måste kunna tala och läsa svenska obehindrat.
Det är viktigt att du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och kan se olika möjligheter och lösningar när ett problem uppstår.
Det förekommer även arbetsuppgifter som hantering av lift, hostmaskin och slemsug så om du har erfarenhet av detta är det ett plus. Du måste också kunna anpassa dig efter den enskildes eget tempo som varierar från dag till dag. Beroende på dagsform.
Du har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor, med ett professionellt förhållningssätt. Du har också ett flexibelt och självständigt arbetssätt och har lätt att anpassa dig till nya situationer. Du kan ta ansvar då du arbetar utifrån den enskildes behov. Du bör även ha god kompetens i dokumentation.
Övriga egenskaper hos dig som är bra i jobbet är ett gott humör, lugn, tålamod, och att du är ansvarstagande. Du måste kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där bra kommunikation är väldigt viktigt.
Det är en stor merit ifall du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans samt har insyn i vad ALS är för sjukdom och hur denna ter sig.
Eftersom vi värnar om våra kunders säkerhet och trygghet har vi därför som rutin att ta utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vänta inte med att ansöka! Ange referensnummer HA26 i mejlets ämnesrad!
Tillträde sker enligt överenskommelse men vi ser gärna att du kan börja inskolas omgående.
ATT ARBETA HOS OSS PÅ BRA ASSISTANS
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av vårt branschanpassade kollektivavtal samt avtalspension. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Bra Assistans har huvudkontor i Örebro men andra lokala kontor i Göteborg, Västerås och Stockholm. Vi har också kunder och anställda på andra orter runt om i hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@bra-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HA26". Arbetsgivare Bra Assistans i Örebro AB
(org.nr 556700-8171), http://www.bra-assistans.se Arbetsplats
Bra Assistans I Örebro AB Jobbnummer
9796504