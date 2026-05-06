Personlig assistent 100 % dagtid, Hisings-Backa
2026-05-06
Manlig personlig assistent på heltid 100 % - på en daglig verksamhet i Göteborg
Det här är ett jobb för dig som vill vara med och göra skillnad - på riktigt.
Vi söker dig, du manliga assistent, som vill arbeta nära en 27-årig man med flerfunktionsvariation. Din arbetsplats är en daglig verksamhet i Göteborg, där dagarna fylls av aktiviteter, struktur och gemenskap. Här är du inte "bara" assistent - du är en viktig del av att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vardag.
Vad innebär jobbet?
Du finns vid hans sida under dagen och stöttar i allt från träning och simning till musik, träslöjd och andra aktiviteter. Vissa dagar är lugna och strukturerade. Andra kräver mer energi och kreativitet.
Du:
utgår från hans behov, intressen och dagsform stöttar honom i att använda sina förmågor så självständigt som möjligt arbetar med lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik bidrar till en miljö som är lugn, förutsägbar och trygg
Tillsammans med kollegorna på den dagliga verksamheten skapar du struktur och tydlighet - för det är i den miljön han kan växa.
Vem vi tror att du är
Du har några års erfarenhet av personlig assistans eller arbete med personer med flerfunktionsvariation. Du har mött autism och intellektuell funktionsnedsättning tidigare, och du förstår vad det innebär när kroppen inte alltid samarbetar.
Du är trygg i dig själv. När det blåser står du kvar.
Du kan vara både lekfull och tydlig.
Du gillar att samarbeta, men tar också eget ansvar.
Kommunikationen sker med hjälp av bilder, så erfarenhet av AKK är meriterande. Har du arbetat med utåtagerande beteende tidigare är det ett plus - det viktigaste är att du kan behålla lugnet och möta personen bakom beteendet.
Och så behöver du ha energi. Det är ett aktivt jobb som ibland kräver både fysisk och mental styrka.
Det praktiska
Tjänsten tillsätts under våren med introduktion på eftermiddag/kvällar enligt rullande schema.
Fr o m 1 augusti så är det enbart dagtid på vardagar, dvs 40 timmar/vecka. Målet är att du ska vara helt insatt i uppdraget till augusti och då kan vara med och arbeta på daglig verksamhet. Vi söker dig som vill stanna - det här är inget tillfälligt uppdrag, eftersom det tar tid att lära känna killen.
Det här är ett jobb där relationen betyder allt. CV är viktigt, men det är samspelet som avgör. När det klickar skapas något mer än bara en arbetsrelation - då blir du en nyckelperson i någon annans vardag.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
400 22 GÖTEBORG
Rekryteringsansvarig
Lena Svensk 031-636487
9896116