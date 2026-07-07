Personlig Assistent 100% - Annedal, Bromma
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-07-07
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, Solna
, Danderyd
, Stockholm
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eller i hela Sverige
Ser du personlig assistans som ett serviceyrke snarare än ett vårdyrke?
Då tycker vi att du ska läsa vidare!
Personlig assistans handlar om att ge någon möjlighet att leva sitt liv på sina egna villkor - och du kommer att vara en viktig del i att göra det möjligt för oss. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen, till exempel med hem och hushåll, personlig hygien och allt annat som hör ett helt vanligt liv till. Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Vi är två bröder mellan 25-30 år med omfattande funktionsnedsättningar. Med rätt assistans kan vi leva det liv vi vill - fullt av både aktivitet och lugna stunder.
Till vardags bor vi i en lägenhet i Annedal, Bromma tillsammans med våra två katter. Ibland är även två små, gulliga hundar hos oss, så det är viktigt att du inte är allergisk - och gillar du djur är det ett stort plus!
Om tjänsten - med sommar i Flen
Under sommaren flyttar vi ut till vårt lantställe i Flen och här får du som assistent möjlighet att arbeta lite annorlunda:Arbeta längre och mer sammanhängande pass under några dagar
För att sedan få mer sammanhängande ledighet
Njut av en lantlig miljö med lugnare tempo och variation i vardagen
Vissa veckor åker vi tillbaka till Annedal för att träffa kompisar och delta i daglig verksamhet - vilket ger en fin variation mellan stad och land.
Tjänsten är på heltid (men kan göras till deltid med möjlighet till extrapass om rätt person önskar). Du arbetar dag/eftermiddag/kväll ELLER vaken natt. Arbetar du dag/kväll varvar du mellan oss båda, vilket ger variation i både tempo och arbetsuppgifter.
Önskar du arbeta vaken natt är det bara en av oss som har det i sitt beslut.
Vem är du?
Vi söker dig som vill ha ett långsiktigt uppdrag och som värdesätter relation, kvalitet och ansvar.
För att trivas hos oss tror vi att du är:Nyfiken och gillar att tänka utanför boxen
Strukturerad och lösningsfokuserad
Bra på att ha många bollar i luften
Snabb i både kropp och knopp
Intresserad av utveckling och att lära dig nytt
Du behöver tala och skriva svenska obehindrat, då arbetet även kan innebära stöd med AKK och TAKK. Erfarenhet är meriterande men inget krav. Din inställning till yrket personlig assistent är det viktiga!
Lite om vardagen hos oss
Vi gillar:Fart och fläkt - men också hemmamys
Att bada, gå på museum, promenera och träffa kompisar
Ordning och reda, och att ha det snyggt och fräscht hemma
Att baka och fixa tillsammans
Vi söker dig som vill ge lite extra - och få mycket tillbaka
Hos oss får du ett arbete där din flexibilitet och ditt engagemang verkligen gör skillnad - och där du blir en viktig del av vår vardag, både i stan och på landet.
Känner du igen dig i beskrivningen? Sök redan idag - vi ser fram emot att träffa dig!
Du blir anställd av God Omsorg, som värnar om våra kunders självbestämmande, frihet och delaktighet samtidigt som vi tror på att våra personliga assistenter kan uträtta stordåd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
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190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9995265