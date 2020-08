Personlig Assistent, 1 tjänst. 20 - 30 timmar i veckan. - R Assistans - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge

Prenumerera på nya jobb hos R Assistans

R Assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge2020-08-25Personlig Assistent, 1 tjänst. 20 - 30 timmar i veckan.Tjänsten är i huvudsak kvällar och nätter ibland dagar.Du kommer att ingå i ett team av personliga assistenter som arbetar med mig, en äldre rökfri man med fysiskt funktionshinder efter en ryggmärgsskada, har ingen funktion i ben och händer, viss funktion i armar.Arbetet innefattar bla personlig hygien, träning, vardagliga sysslor och hjälpa till med att leva ett aktivt liv. Eftersom arbetet kommer att ske i familj, så det är viktigt att vara lyhörd.Ej pälsallergiker då katter finns i hushållet. Arbetet innebär att vara där jag är samt att kunna åka iväg i på kortare/längre resor.Vi söker dig som harEn professionell och kapabel attitydLätt för att samarbetaGod kondition för att klara lyft och förflyttningar, lyft finns.Ordningssinne, är noggrann och pålitligHumorHög ansvarkänsla och en positiv livsinställningB-körkortNågon form av utbildning teoretisk eller praktisk efter grundskolan.Ett plus är om du tränar regelbundet och har ett språk till, tex spanska, tyska osv.Antal timmar per vecka är i genomsnitt 20-30 timmar i veckan, möjlighet att styra schema.Tjänsten är med inskolning och start snarast.Egen arbetsgivare.Lön efter överenskommelse. KFO - Kommunal avtal,Friskvård.Passen är morgon, kväll och natt, olika längd på passen.Arbetet bedrivs 7 dagar i veckan, vardag som helg året runt.Obs!! Hemmet ligger utanför Borlänge och har dåliga bussförbindelser, det krävs egen bil/körkort för att ta sig hit till arbetstiderna.Sista ansökningsdag 4 oktober.Vi arbetar fortlöpande med rekryteringen vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas tidigare, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.Endast e-mail svar med ditt CV, referenser och ett kort brev som beskriver dig själv och dina intressen.OBS!!! Ansökan på andra sätt kommer inte att behandlas.Har du frågor vänligen sänd de till samma email med telnr så ringer vi upp.Ansökan skickas med email till ansokan@icloud.com Varaktighet, arbetstidPassen är morgon, kväll och natt, olika längd på passen.2020-08-25Lön efter överenskommelse. KFO - Kommunal avtalSista dag att ansöka är 2020-10-04R Assistans5332892