Personlig assistent - Vikarie vid behov i Jakobsberg
2026-02-20
Placeringsort: Jakobsberg, Stockholm
En manlig personlig assistent sökes för timanställning som vikarie vid behov. Tjänsten innebär att bistå uppdragsgivaren, en 36-årig man bosatt i Jakobsberg, i hans vardag. Arbetet utförs i uppdragsgivarens hem samt vid aktiviteter utanför hemmet.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent arbetar du nära uppdragsgivaren och stöttar i dagliga moment. Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar bland annat förflyttningar och lyft. Du behöver därför vara stabil, ansvarstagande och ha förmåga att anpassa dig efter situationer som uppstår.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Är man, ca 25-45 år
Talar flytande svenska
Är rökfri
Är fysiskt stark då lyft förekommer
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel
Kan arbeta dag, kväll, natt och helg vid behov
Är tillgänglig för introduktion från 7 januari 2026
Personliga egenskaper såsom integritet, god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande värderas högt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
(org.nr 556995-4877)
103 16 STOCKHOLM Jobbnummer
9755838