Personlig assistent - vid behov samt sommarvikariat
2026-03-16
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en glad och pigg man. Han har en psykisk utvecklingsstörning och behöver assistans dygnet runt för att skapa en meningsfull vardag i sitt eget boende. Han är social och deltar gärna i olika aktiviteter, och vi söker dig som kan bidra till en stimulerande och engagerande miljö.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet eller ett starkt intresse för att arbeta med personer med funktionsvariationer.
• Är engagerad, initiativrik och har ett driv att skapa en positiv vardag för uppdragsgivaren.
• Har koll på lokala aktiviteter och kan uppmuntra till sociala aktiviteter både i hemmet och ute i samhället.
• Är flexibel och kan arbeta dygnspass.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Är rökfri och har körkort.
Önskade egenskaper och erfarenheter:
• Vi söker både män och kvinnor, gärna trettio år och uppåt, som har en god fysisk hälsa då arbetet innefattar stöd och fallförebyggande åtgärder.
• Vi ser gärna att du har ett glatt humör och tycker om att skapa en positiv atmosfär.
• Du bör vara trygg i att ta initiativ och fånga upp intressen för att göra vardagen meningsfull och rolig.
Varför arbeta hos oss?
Detta är en chans att få arbeta nära en person som uppskattar social samvaro och bus. Du får möjlighet att göra skillnad varje dag genom att skapa glädje och trygghet i en annan människas liv.
Anställningsform: sommarvikariat
Anställningens start: omgående
Anställningens omfattning: deltid
Arbetstider: Dygnspass enligt schema
Känner du att detta är rätt jobb för dig? Skicka din ansökan och bli en del av vårt team!
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden.
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rullarnas Personliga Assistans AB
(org.nr 556920-1022), http://www.rullarnas.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rullarnas personliga assistans AB Kontakt
Uppdragsansvarig
Anette Lind anette@rullarnas.se Jobbnummer
9799469