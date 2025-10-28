Personlig assistent - vid behov, natt (journätter/väntetid)
2025-10-28
Assistera Skandinavien AB är ett familjärt företag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning som är beviljade personlig assistans enligt lagen om stöd och service (LSS). Vi är ett mindre bolag med lång erfarenhet och ser hur viktiga alla i verksamheten är - assistansanvändare, anhöriga och assistenter. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga, delaktiga och trivas i sin vardag.
Om tjänsten Vi söker nu personliga assistenter vid behov nattetid till några av våra brukare i Umeå. Arbetspassen består huvudsakligen av journätter (väntetid), vilket innebär att du finns tillgänglig i brukarens hem under natten och kan ingripa vid behov. Varierande arbetstider kan förekomma utifrån brukarens behov. Tjänsten passar dig som trivs med lugna nätter och ett ansvarsfullt uppdrag där trygghet och närvaro är centralt.
Om dig Du är ansvarsfull, lugn och empatisk med förmåga att skapa trygghet. Du behöver kunna tala och förstå svenska väl, så att kommunikationen med brukare och kollegor fungerar tydligt. Erfarenhet från vård och omsorg är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt Urval och tillsättning sker löpande. Du behöver kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Vid arbete med minderårig begärs alltid utdrag ur belastningsregistret: polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om anställningen Lön: Fast timlön (enligt överenskommelse) Anställningsform: Vid behov (natt, journätter/väntetid) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Maria Palmgren maria@assisteraab.se 070-544 07 36 Jobbnummer
