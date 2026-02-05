Personlig assistent - trygghet och stöd i vardagens alla stunder
2026-02-05
Tillsammans gör vi varje dag lite enklare - bli en del av vårt team!
Vi söker nu förstärkning i form av en personlig assistent med start omgående som timanställd, för att därefter gå in i ett vikariat under perioden 6-19 mars. Om samarbetet fungerar väl finns möjlighet till fortsatt arbete under semesterperioden. Uppdraget innebär att ge personlig assistans till en kvinna i 40-årsåldern med en förvärvad hjärnskada. Hon har behov av assistans dygnet runt och bor i Hägersten tillsammans med sin make och två yngre barn. På fritiden tycker hon om kultur, musik, snowboard och resor.
Kvinnan har kognitiva och motoriska nedsättningar och behöver hjälp vid alla aktiviteter i det vardagliga livet. Eftersom arbetet till stor del handlar om rehabilitering kommer du att få vägledning och utbildning på Danderyds sjukhus för att kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt. Kommunikationen är begränsad, så det är viktigt att du behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Assistansgruppen är ett glatt gäng så vi ser gärna att du är en utåtriktad, levnadsglad kvinna och kan vara motiverande i träningen. Flexibilitet är viktigt för att kunna ställa upp för varandra och täcka upp vid sjukdom och ledighet.
Tidigare vårderfarenhet är ett krav.
Arbetsplatsen är rökfri.
Det finns hund och katt i hemmet.
Omfattning & Arbetsupplägg:
Avtal: Timanställning med start omgående, med arbete under vikariat 6-19 mars. Om samarbetet fungerar bra finns även goda möjligheter till fortsatt arbete under semesterperioden.
Arbetspass: Dag, kväll och vaken natt samt helg.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), innan anställningens start. Läs mer om utbildningen och genomför den här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Så ansöker du
