Personlig assistent - Tjänst 67,81% i Boden
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
På Bättre Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett meningsfullt liv för en av våra kunder?
OM TJÄNSTEN
Bättre Assistans är en del av Inre Kraft och vi söker nu en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en glad och social ung kvinna i centrala Boden. Just nu söker vi dig som vill arbeta på en tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad på 67,81%.
Arbetstiderna är förlagda som dygnspass med 8,5 timmars väntetid, du arbetar både vardagar och helger enligt följande:
Kl 09.00-09.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Kunden är en ung kvinna med stort hjärta och mycket humor. Hon tycker om att gå på hockey, baka, pyssla och rida. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har intellektuell funktionsnedsättning (IF) och Autism.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, så som matlagning och städning
Stöd vid måltider
Aktiviteter
Personlig omvårdnad
ÄR DU DEN VI SÖKER?
På Bättre Assistans arbetar vi utifrån lågaffektivt bemötande och strukturerad pedagogik, där kundens behov och välmående alltid står i fokus.
Vi söker nu dig som är lugn, stabil och ansvarsfull. Du har förmåga att skapa trygghet och struktur. Vidare vill vi att du är är lyhörd och har ett varmt bemötande.
Då kunden har kontakt med djur i sin vardag, är det viktigt att du inte är allergisk! Kunden har en egen bil som du som assistent kör vid aktiviteter och ärenden.
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, inom omsorg eller pedagogik är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt personliga egenskaper och att matchningen mellan dig och kund känns rätt. Kunden ser gärna att du som söker är kvinna.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Du tål häst, hund och katt
B-körkort (manuellt)
MERITER
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, inom omsorg eller pedagogik är meriterande - men inget krav
Sysselsättningsgrad: 1 st tillsvidareanställning på 67,81%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Bättre Assistans. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Bättre Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos oss på Bättre Assistans
Bättre Assistans bedriver personlig assistans med spetskompetens inom autism. Vi har kontor i Boden och bedriver verksamhet i Boden, Luleå och övriga delar av Fyrkanten. För oss är det självklart att anpassa omsorgen utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi skapar en tydlig struktur och hållbara rutiner som ger utrymme för utveckling genom hela livet. Vi är en verksamhet med korta informationsvägar - alltid nära till stöd, i både med- och motgång och vi är aldrig längre än ett samtal bort. Vi anser att alla som arbetar med eller vistas nära personer med autism bör ha minst grundläggande kompetens. Därför erbjuder vi handledning till alla som vill fördjupa sina kunskaper. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för både kunder och medarbetare.
Förmåner för dig som anställd hos Bättre Assistans
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7798154-2059871". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
Kyrkgatan 30 (visa karta
)
961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inrekraft Jobbnummer
9970169