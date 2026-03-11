Personlig assistent - timvikarie till ung kvinna i centrala Jönköping
2026-03-11
Är du en social och trygg kvinna som vill ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i någon annans liv? Då kan det vara just dig vi söker!
Vi söker nu timvikarier som vill stärka upp vårt team av personliga assistenter till en ung kvinna som bor i egen lägenhet i centrala Jönköping.
Om uppdraget
Vår uppdragsgivare är en härlig och aktiv kvinna med behov av assistans dygnet runt. Hon tycker om att baka, laga mat, lyssna på musik, sjunga i kör och delta i sociala aktiviteter som teater och konserter. Dagliga promenader är en självklar och uppskattad del av vardagen.
Som personlig assistent är du hennes stöd i vardagen - både i hemmet och på aktiviteter. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat personlig omvårdnad, hushållssysslor, matlagning och att följa med på aktiviteter som bad, kör och sjukgymnastik. Du arbetar där vår uppdragsgivare befinner sig.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är kvinna och minst 20 år. Du är stabil, lyhörd, trygg i dig själv och har lätt för att ta ansvar. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och bidrar med positiv energi i ditt arbete.
Du har god samarbetsförmåga och kan snabbt anpassa dig efter olika situationer. Det är meriterande om du har erfarenhet från personlig assistans eller liknande arbete, men störst vikt lägger vi vid personlig lämplighet och att du och uppdragsgivaren trivs tillsammans.
Vi ser gärna att du har intresse för matlagning, eftersom det är något uppdragsgivaren verkligen uppskattar. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är önskvärt att du är rökfri och har körkort (minst automat körkort) - uppdragsgivaren har egen bil.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett varierande och meningsfullt arbete där du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad - varje dag. Som timvikarie får du:
En introduktion där du går bredvid erfaren kollega
Möjlighet till utbildningar och kompetensutveckling
Ett arbete i en trygg organisation med goda anställningsvillkor
Publicering sdatum2026-03-11Om tjänsten
Timvikarie och möjlighet till sommarjobb
Arbetstid: Dygnspass med dag-, kvälls-, helg- och nattarbete (väntetid förekommer)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intresserad?
Har du frågor? Kontakta ansvarig arbetsledare Ingela Nilsson:ingela.nilsson@kooperativetolja.se
Ansök gärna omgående, då urval och intervjuer sker löpande.
Viktigt!
För att kunna bli anställd hos oss behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Det tar några dagar att få hem, så vi rekommenderar att du beställer det redan nu: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9790499