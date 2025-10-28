Personlig assistent - timanställning, dagtid (vardagar)
2025-10-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Publiceringsdatum2025-10-28Om företaget
, Nordmaling
, Åsele
, Hudiksvall
Publiceringsdatum2025-10-28Om företaget
Assistera Skandinavien AB är ett familjärt företag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning som är beviljade personlig assistans enligt lagen om stöd och service (LSS). Vi är ett mindre bolag med lång erfarenhet och ser hur viktiga alla i verksamheten är - assistansanvändare, anhöriga och assistenter. För att skapa en bra assistans krävs att alla parter trivs och känner sig trygga. Vårt jobb är att se till att det blir så - för dig.
Om tjänsten Vi söker nu personliga assistenter för timanställning till några av våra brukare i Umeå. Tjänsten gäller främst dagtid på vardagar, men arbetstiderna kan variera utifrån brukarens behov. B-körkort är meriterande, och hos vissa brukare ett krav. Vi ser gärna kvinnliga sökande.
Personliga egenskaper Du behärskar det svenska språket väl, både i tal och skrift, så att kommunikationen med brukare, kollegor och vårdpersonal fungerar utan missförstånd. Som personlig assistent är du noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad. Du är lyhörd och har förmågan att uppfatta brukarens behov även när de inte uttrycks i ord. Du är lugn, empatisk och stabil även i stressiga situationer, och har en positiv attityd till ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsuppgifter Du hjälper assistansanvändaren med det som hen själv inte klarar av, utifrån beviljade insatser. Det kan handla om:
Förflyttningar och personlig hygien
Hushållssysslor och vardagsaktiviteter
Stöd i kommunikation och sociala kontakter
Dokumentation samt rapportering av tillbud och avvikelser
Utförande av delegerade eller egenvårdsuppgifter (hos vissa brukare)
Din arbetsplats är där assistansanvändaren befinner sig - i hemmet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
Övrigt Urval och tillsättning sker löpande. Om du går vidare i processen behöver du kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Bakgrundskontroller kan förekomma, och vid arbete med minderårig begärs alltid utdrag ur belastningsregistret: polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag - vi berättar gärna mer om vad vi kan erbjuda just dig!
Om anställningen Lön: Fast timlön (enligt överenskommelse) Anställningsform: Timanställning (dagtid, vardagar) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838) Kontakt
Emil Fjällner emil@assisteraab.se 0705447050 Jobbnummer
9578011