Personlig assistent - Spontanansökan - Eslöv, Höör, Hörby
Sydassistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2025-08-22
Annonsen riktar sig till dig som bor och/eller vill arbeta i Eslöv, Höör eller Hörby. Du är varmt välkommen att lämna in en spontanansökan till oss.
Tryck på "Sök tjänsten" och fyll i dina persondata samt bifoga CV och personligt brev.
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsnedsättning i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter. Med ledorden Trygghet, Respekt och Livskvalitet arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. På Sydassistans erbjuder vi våra anställda utbildningar som är relevanta för arbetet med just din uppdragsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydassistans AB
(org.nr 556476-1137) Kontakt
Ellinor Wahlberg ellinor@sydassistans.se Jobbnummer
9471307