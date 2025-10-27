Personlig Assistent - Sommarvik/Fast tjänst - Göteborg.
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Jag söker en kvinnlig personlig assistent, helst mellan 20 och 40 år, som kan vara en del av min vardag och ge mig det stöd jag behöver för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Jag har fysiska begränsningar, men är en person som älskar att vistas i naturen, träna och upptäcka nya platser och kulturer. Därför söker jag någon som är både energisk och flexibel och som har förmågan att hjälpa mig med både praktiska uppgifter och personlig assistans.
Jag har ett stort intresse för hundträning och agility, och älskar att vara ute på promenader med min hund. Jag tränar gärna på gym, men är också ofta ute i naturen för vandring eller skidåkning. Resor och konserter är också något jag brinner för, och jag tycker om att pyssla och göra DIY-projekt när jag har tid. Om du delar något av dessa intressen är det ett plus, men viktigast är att du är positiv, öppen och har ett genuint intresse för att hjälpa andra.
I rollen som personlig assistent kommer du att få en varierande vardag där ingen dag är den andra lik. Du behöver vara flexibel och kunna anpassa dig till olika arbetsuppgifter och rutiner. Det är också viktigt att du är empatisk och kan sätta dig in i andras situation. Eftersom min assistans handlar om fysiskt stöd, är det viktigt att du är både stark och uppmärksam på detaljer.
Jag söker någon som är aktiv både fysiskt och mentalt, och som har en positiv inställning. Du behöver kunna kommunicera på svenska, eftersom det är en central del av arbetet, och vara beredd att arbeta dygnspass vid behov. Jag värdesätter en hög arbetsmoral och att du trivs med att jobba i team. Om du är en person som gillar att hjälpa till och göra skillnad i någon annans liv, kan detta vara ett bra jobb för dig.
Hör gärna av dig om du tycker att det här låter som en roll för dig!
Team Aron Assistans hjälper våra kunder att få möjlighet att prova på aktiviteter och ser till att assistenter och kunder får komma i kontakt med föreningar och idrottsklubbar som skulle kunna vara av intresse. Genom vårt nätverk inom idrotten och via samarbeten med föreningar och idrottsklubbar kan vi uppfylla våra kunders önskan att gå på exempelvis fotbollsmatcher eller andra idrottsrelaterade evenemang. Finns önskan att efter matchen hälsa på laget eller sin idol, finns det goda chanser att vi kan ordna även detta. Vi anordnar också regelbundet aktiviteter ute i naturen för våra kunder och assistenter både på sommaren och under vintersäsongen.
