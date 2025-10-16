Personlig Assistent - Schemaanställning med sovande jour + extra vid behov
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trosa
2025-10-16
Jag är en positiv och ödmjuk kvinna i 60-årsåldern som söker en eller flera stjärnor som kan täcka upp vid sovande jour samt hoppa in vid ordinarie personals frånvaro, dvs. för extra vid behov.
Efter att ha haft en stroke så kämpar jag nu med att återfå styrkan - med målet om att lära mig att gå igen. Jag kan ha svårt att minnas detaljer, men kommunicerar verbalt och har ett gott sinne för humor.
Om tjänsten:
Jag behöver hjälp med medicinering, hygien, förflyttningar, träning, stöttning vid måltider samt hjälp med hushållssysslor och vardagsbestyr. För närvarande har jag 4 assistenter, inklusive min man som jag bor tillsammans med. Vi är en liten och familjär grupp som arbetar tillsammans för att skapa en trygg och trivsam miljö.
Arbetstid: Dagpass (9-18), kvällspass (13-22) samt nattpass (21-09) med sovande jour (00-09).
Du som söker: Är en pålitlig och lyhörd kvinna - med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men personliga egenskaper värderas högt. Du behöver vara lugn och tålmodig.
Omfattning: Schemaanställning för sovande jour - med möjlighet att ta extra pass vid behov.
Tillträde: Omgående.
Varaktighet: "Så länge uppdraget varar".
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9560644