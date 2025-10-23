Personlig assistent - Kvällar och helger på Södermalm
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt mig en yrkesverksam kvinna med aktiv livsstil. Tjänsten är på deltid enligt ett rullande 4-veckorsschema, samt vid behov.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
•
Hjälp med påklädning, hygien och förflyttningar
•
Praktiskt stöd i hemmet
•
Handräckning och följsam assistans i vardagen
•
Vara redo att agera snabbt - ibland i bakgrunden, ibland aktiv
Om dig
Jag söker dig som:
•
Är kvinna, trygg och ordningsam
•
Har lätt för att ta egna initiativ utan att ta över
•
Gillar tydlighet, raka besked och struktur
•
Har intresse för träning eller aktiv livsstil
•
Bor i eller nära Stockholm
Arbetstid och schema
Arbetet följer ett rullande 4-veckorsschema:
•
Vecka 1: Fredag 15.00-00.00
•
Vecka 2: Lördag 09.00-16.00
•
Vecka 3: Fredag 15.00-00.00 + Lördag 16.00-00.00
•
Vecka 4: Fredag 15.00-00.00 + Söndag 16.00-00.00
Observera att vissa veckor (t.ex. under sommaren) utgår pass då jag som arbetsledaren är bortrest. Därför är tjänstgöringsgraden beräknad till ca 8 timmar/vecka i genomsnitt.
Söker även dig som vill arbeta extra som inhoppare.
Om anställningen
•
Plats: Södermalm, Stockholm
•
Omfattning: Deltid, ca 8 h/vecka
•
Anställning: Via STIL Assistans AB
•
Lön: Enligt kollektivavtal (ca 155-160 kr/timme)
•
Start: Enligt överenskommelse
Om STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
STIL är ett icke-vinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna själva som arbetsleder sina personliga assistenter.
Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter - oavsett funktionsförmåga.
STIL grundades 1984 och var med och införde personlig assistans i Sverige.
Läs gärna mer på: www.stil.se
Låter det här som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt kollektivavtal (ca 155-160 kr/timme)
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Detta är ett heltidsjobb.
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), http://www.stil.se
Stil Jobbnummer
9571507