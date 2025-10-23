Personlig assistent - Kvällar och helger på Södermalm

Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-10-23


Söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt mig en yrkesverksam kvinna med aktiv livsstil. Tjänsten är på deltid enligt ett rullande 4-veckorsschema, samt vid behov.

Publiceringsdatum
2025-10-23

Dina arbetsuppgifter

Hjälp med påklädning, hygien och förflyttningar


Praktiskt stöd i hemmet


Handräckning och följsam assistans i vardagen


Vara redo att agera snabbt - ibland i bakgrunden, ibland aktiv

Om dig
Jag söker dig som:


Är kvinna, trygg och ordningsam


Har lätt för att ta egna initiativ utan att ta över


Gillar tydlighet, raka besked och struktur


Har intresse för träning eller aktiv livsstil


Bor i eller nära Stockholm

Arbetstid och schema
Arbetet följer ett rullande 4-veckorsschema:


Vecka 1: Fredag 15.00-00.00


Vecka 2: Lördag 09.00-16.00


Vecka 3: Fredag 15.00-00.00 + Lördag 16.00-00.00


Vecka 4: Fredag 15.00-00.00 + Söndag 16.00-00.00

Observera att vissa veckor (t.ex. under sommaren) utgår pass då jag som arbetsledaren är bortrest. Därför är tjänstgöringsgraden beräknad till ca 8 timmar/vecka i genomsnitt.

Söker även dig som vill arbeta extra som inhoppare.

Om anställningen


Plats: Södermalm, Stockholm


Omfattning: Deltid, ca 8 h/vecka


Anställning: Via STIL Assistans AB


Lön: Enligt kollektivavtal (ca 155-160 kr/timme)


Start: Enligt överenskommelse

Om STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
STIL är ett icke-vinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna själva som arbetsleder sina personliga assistenter.

Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter - oavsett funktionsförmåga.
STIL grundades 1984 och var med och införde personlig assistans i Sverige.

Läs gärna mer på: www.stil.se

Låter det här som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag!

Ersättning
Enligt kollektivavtal (ca 155-160 kr/timme)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), http://www.stil.se

Arbetsplats
Stil

Jobbnummer
9571507

