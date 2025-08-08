Personlig assistent - jobb för dig som gillar utmaningar!
2025-08-08
Jag söker dig som är vaccinerad mot covid och talar bra svenska, då kommunikationen är viktig.
Jag är en man som är 50+ år och som bor i Bagarmossen. Jag använder mig av personlig assistans i nästan alla situationer och har assistans dygnet runt. Jag är dessutom 185cm lång, så du behöver vara stark för att kunna stötta mig och hjälpa mig att balansera när jag går. Är snäll och omtänksam.
Arbetet passar dig som är lyhörd och gillar utmaningen att hjälpa mig hitta på äventyr utomhus tillsammans. Jag tycker om promenader och att vistas i närområdet i det vackra Nackareservatet. Du måste vara beredd att anstränga dig.
Arbetet är meningsfullt och roligt.
Min kravprofil är:
- att Du har erfarenhet av vård och omsorg.
- att Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
- att Du har god fysik.
- att Du är vaccinerad mot covid.
Arbetet ställer höga krav på ärlighet, pålitlighet och arbetsmoral och att du har god initiativförmåga. Att du tar ansvar och har egen drivkraft är viktiga egenskaper för att klara det här arbetet. På grund av arbetets karaktär är det endast aktuellt med kvinnliga sökande.
Du med starkt engagemang för andra människor är välkommen med din ansökan.
Arbetet är förlagt på dag,kväll/natt vardagar och helgdagar. Det är jour på natten.
Anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal. Timlön.
Rekrytering sker löpande och tillträde sker snarast eller enl. Ö.k.
OBS! Referenser är ett krav.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
