Personlig assistent - Heltid
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-07-22
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett roligt jobb och samtidigt hjälpa mig med min livssituation?
Är du redo att samarbeta med mig i mina äventyr och samtidigt hjälpa mig så att jag kan lära mig nya saker och utforska livet?
Position: Heltid.
Dina egenskaper och kvalitéer:
Du är en lugn och självsäker person
Du är vänlig
Du är kreativ, lekfull och glad
Du är tydlig i kommunikationen och pratsam
Du är samarbetsvillig
Du har en stabil livssituation
Du bör kunna läsa svenska ordentligt.
Du bör vara ansvarstagande och engagerad.
Plats:
Järfälla kommun, Barkabystaden. Busshållplats Sveatorget (300m)
Behov: Du hjälper mig med mina dagliga rutiner hemma, i skolan och andra dagar med lek och nöjen.
Hur man ansöker:
Ladda upp en bild och berätta även varför du skulle vilja arbeta med mig.
Övrigt:God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Ansök via digital post: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Kontaktperson på God Assistans: Amir Hadavi Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
)
169 74 SOLNA Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10008927