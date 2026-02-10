Personlig assistent - Dygnet runt i Råneå
2026-02-10
Vi söker engagerade och trygga personliga assistenter till vår kund i Råneå. Arbetet omfattar dygents alla timmar, med vaken natt, samt viss dubbelbemanning dagtid.
Som personlig assistent är du en vitkig del av kundens vardag och stöttar i både dagliga rutiner och personliga behov. Uppdraget kräver lyhördhet, trygghet och ett genuint intresse av att ge stöd åt en annan människa på ett respektfullt sätt. Arbetet innebär både sjävstänings ansvar och samarbete med kollegor.
Kunden är en man, som har assistans dygnets alla timmar med vaken natt.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom vården, är empatisk och omhändertaganade. Det underlättar för dig om du har bil och körkort för att ta dig till och från arbetet, men är inget krav i tjänsten.
Tjänsterna är på 75 % med start 1 mars, du kommer att få introduktion av personal som arbetat länge hos kunden.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
• Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
