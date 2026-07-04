Personlig assistent - Deltid
Moreno Murillo, Alejandro / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-07-04
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Personlig assistent sökes – helger (deltid)
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad i en annan människas vardag.
Just nu söker vi en trygg, lugn och engagerad personlig assistent till en vuxen man med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Tjänsten är på deltid med arbete främst under helger, med möjlighet till pass både lördag och söndag.
Arbetspassen är 12 timmar och förlagda mellan:
11:00–23:00
23:00–11:00
Arbetet handlar om att skapa trygghet, struktur och en fungerande vardag utifrån brukarens behov. Det är viktigt att du är tålmodig, lyhörd och kan anpassa dig för att bidra till hans välmående.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad och hygien
Matlagning och vardagliga rutiner
Promenader, utflykter och aktiviteter
Mycket bilkörning (B-körkort krävs)
Erfarenhet av autism eller personlig assistans är meriterande, men störst vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Arbetsort: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: juanseb.arias@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent - ansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Moreno Murillo, Alejandro Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enskild firma org - nummer 0211073135 Kontakt
Juan Sebastian Arias juanseb.arias@outlook.com 0761031011 Jobbnummer
9992556