Personlig assistent - dag, kväll & natt | Magra

2026-05-04
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi söker nu engagerade medarbetare som vill arbeta som personlig assistent. Tjänsterna är förlagda till dag/kväll eller vaken natt. Arbetet passar dig som är noggrann, lyhörd, flexibel och möter olika situationer med professionalitet, respekt och omtanke.
I rollen som personlig assistent får du möjlighet att bygga relationer, förstå individens behov på djupet och fokusera på kvalitet. Rollen passar dig som är nyfiken på människors beteenden och har ett intresse för exempelvis beteendevetenskap, psykologi eller socialt arbete.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* Trygg tillsvidareanställning med kollektivavtal
* Möjlighet till semesterväxling samt extra semesterdagar från det år du fyller 40
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag, cykelförmån och förmånliga rabatter via E-passi
Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Vi söker personliga assistenter för dagtid till en man som behöver stöd i både hemmet och på daglig verksamhet. I rollen ger du individuellt anpassad omsorg och stöd, där lyhördhet och förmåga att uppmärksamma små nyanser i brukarens kommunikation är av stor betydelse. Som personlig assistent har du en central roll i att skapa en trygg, meningsfull och strukturerad vardag som främjar både välbefinnande och självständighet.
Brukaren kommer under sommaren att flytta från Alingsås till Magra, för att du ska få heltid så behöver du arbeta i två ärenden varav det andra i Alingsås.
Vill du arbeta på timanställning väljer du om du vill arbeta i enbart Magra eller för fler arbetstillfällen med fördel i fler ärenden i Alingsås.
I rollen ingår stöd i dagliga rutiner och omvårdnadsinsatser utifrån brukarens individuella behov, inklusive hantering av trakealkanyl, ventilator och andra hjälpmedel.
Du stödjer brukaren i kommunikation och sociala sammanhang samt skapar trygghet, förutsägbarhet och tydlig struktur i vardagen. Man arbetar i team dygnet runt i hemmet. I arbetsuppgifterna ingår även lättare hushållssysslor såsom städning, tvätt och enklare matlagning, samt att följa med på aktiviteter, promenader och utflykter.
Du motiverar och stödjer brukaren vid träning, hobbyer och sinnesstimulerande aktiviteter. Vidare för du enkel och tydlig dokumentation enligt rutiner och samarbetar vid behov med kollegor, anhöriga eller team. Genom hela arbetet är du ett lugnt, tryggt och lyhört stöd i alla situationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är empatisk, lugn och ansvarsfull
* Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
* Har erfarenhet av vård och omsorg
* Är lyhörd och trygg i dig själv
* Har intresse för människors beteenden, psykologi och kommunikation
Det är meriterande om du:
* Har utbildning, eller pågående utbildning, till exempelvis undersköterska, stödassistent, stödpedagog, barnskötare eller annan likvärdig utbildning
* Har erfarenhet av att arbeta med trakealkanyl (meriterande)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Rekrytering sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322828". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/
Kungsgatan 9 (visa karta
)
441 81 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Sahlsten anna.sahlsten@alingsas.se Jobbnummer
9889081