Personlig assistent - arbeta nära och med omtanke
Vetlanda kommun, Funktionsstöd / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2026-06-26
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Vill du arbeta nära en person och bidra till att vardagen fungerar på ett tryggt och meningsfullt sätt? Nu söker vi personliga assistenter till två olika brukarärenden.
I den ena tjänsten jobbar du med en yngre kvinna som bor centralt i Vetlanda. Hon har nedsatt rörelseförmåga och behöver stöd i sin vardag med bland annat hygien, omvårdnad och delegerade hälso‐ och sjukvårdsuppgifter. Förflyttningar sker med lyft och hon använder elrullstol som hon kör själv. Hon tycker om promenader i alla väder, att spela spel och att odla – och du som assistent blir en viktig del i att skapa struktur och kontinuitet i hennes dagar. Ångestproblematik förekommer, vilket gör det värdefullt om du har erfarenhet av det.
Den andra tjänsten gäller en nystartad assistansgrupp för en man i övre medelåldern som bor centralt i Vetlanda. Han tillhör personkrets 2 enligt LSS och använder inga hjälpmedel. Han har ett stort intresse för skog och natur, särskilt jakt och fiske, samt ett starkt bil- och musikintresse. För att vardagen ska fungera bra är struktur och tydlighet viktigt. Då assistansen är nystartad är du tillsammans med kollegor med och bygger upp arbetssätt och rutiner.
Vi är stolta över att funktionsstöd fått sitt bästa trivselresultat någonsin i medarbetarundersökningen – något som speglar den arbetsglädje och trygghet vi bygger tillsammans.
Som personlig assistent arbetar du nära en annan människa och skapar tillsammans förutsättningar för en fungerande och stabil vardag. Det är ett uppdrag som kräver lyhördhet, respekt och förmågan att möta både lugna stunder och mer krävande situationer.
Vi söker dig som möter människor med omtanke och respekt och som har ett bemötande som skapar förtroende och trygghet i vardagen. Du är flexibel och ansvarstagande och kan hantera både lugna stunder och mer händelserika dagar. I rollen har du en stabil närvaro och en lyhördhet som gör att du ser vad som behövs i stunden. Du trivs i ett arbete där du får hjälpa någon att leva ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt.
Som personlig assistent erbjuder vi dig coachande mentorsamtal med erfarna och utbildade personliga assistenter, där du får stöd i din roll.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 80–100 procent. Arbetet innebär både dag- och kvällspass samt sovande jour. Schemaläggning över dygn kan bli aktuellt i båda assistansgrupperna.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Vi vill helst att du har utbildning som personlig assistent, undersköterska eller har läst barn och fritid.
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg är meriterande.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 17 augusti, eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer hålls löpande.
Arbetstid: Dagtid, kvällstid och jour. Schemaläggning över dygn kan bli aktuellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
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574 80 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun, Funktionsstöd Kontakt
Kommunal
Mattias Sjögren mattias.sjogren@kommunal.se 0735-64 36 26 Jobbnummer
9981498