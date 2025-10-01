Personlig assistent - aktiv 35-åring i Karlstad
2025-10-01
Jag är en aktiv kille på 35 år som söker en personlig assistent för cirka 50 % tjänstgöringsgrad. Arbetet är förlagt till två helger i månaden samt vardagskvällar. Tjänsten passar dig som är flexibel - kanske studerar du?
Du kommer att assistera mig i vardagen med:
- Förflyttningar och personlig hygien
- Aktiviteter, lek, promenader och utflykter
- Vardagssysslor och kommunikationsstöd
Jag söker dig som:
- Har god fysisk förmåga
- Är flexibel, påhittig och lyhörd
- Kan tecken som stöd (meriterande)
- Har körkort (meriterande men inget krav)
- Behärskar enklare spanska (utbildning erbjuds vid behov)
- Har erfarenhet av autism, epilepsi och kommunikationssvårigheter (meriterande)
Arbetstider:
Hos mig arbetar man varierande arbetstider dag, kväll och natt.
Omfattning:
Ca 50%, två helger i månaden samt vardagskvällar.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
