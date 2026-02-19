Personlig assistans till man i Enköping
Vingar Som Bär, Assistans & Utveckling AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Enköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Enköping
Assistentens roll och erfarenhet
Vår kund i är i 20-årsåldern och söker dig som är trygg i dig själv med kunskap om lågaffektivt bemötande. Vi letar efter dig som är noggrann, ansvarstagande och lyhörd. Då majoriteten är ensamarbete är det viktigt att kunna ta egna initiativ. I din roll som personlig assistent kommer du att vara dennes högra hand där du hjälper till med hygien, måltider, förflyttningar samt andra regelbundna rutiner för att tillgodose kundens hjälpbehov. Vi ser gärna att du är en aktiv person som gillar att gå ut på aktiviteter med kunden.
Vi söker dig som bor i Uppsala-regionen. Vi ser gärna att du är flexibel gällande arbetstider eftersom i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester, vi ställer upp för vår kund och varandra.
Vi kräver att du lämnar utdrag från belastningsregistret.
Meriterande erfarenheter
• Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller inom vård och omsorg.
• Tidigare erfarenhet av epilepsi, PEG och PEP-mask
• Behärska svenska i tal och skrift
• Behärska Svenska eller Engelska i tal och skrift.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Start omgående.
• Deltidstjänst 75 - 80%
• Arbetstiderna är förlagda dagar, kvällar och nätter.
Vi erbjuder även friskvård.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
