Personlig assistans norra Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
Hello!
About the job:
To be a personal assistant you must first understand the injury of the clients body. Then support him with human basic routine such as toileting, bathing, dressing and getting in and out of bed/wheelchair. As well as daily physical training and stretching.
You will learn the routines with help of your experienced working colleague. Lift machine is available. Transferring the body requires some physical lifting as well.
I neeed assistant 24/7 but the schedule is and supposed to be equal with fairness for the rest of the group.
You will work different days of the week with a variety of day- and nightshift including weekends.
Collective agreement (Kollektivavtal) is applied. It mostly means that salary for night, weekend and holiday shifts will be added.
A separate assistant room is available during rest/nightshift.
About me:
I now sit in wheelchair after a spinal cord injury (level c5-c6) 15 years ago. Possible to manage only if the personal assistant shows will/interest to learn, communicate and improve daily. Please Google up what this injury is about!
I have no pets, non smoker and NOT looking for a relationship like many candidates want to believe...
The rest of my background is not essential for now. But yes, I am a human and like to occupy the time with things like any other person in my age.
Other:
Most critical terms for assisting me during my daily normal activities is:
Fluent in English language. It means proper listening and speaking.
Take initiative and responsibility every day to make my disabled life easier.
Publiceringsdatum2026-03-09
Ansök genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ditt eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst. Ansökningarna behandlas löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Stockholm, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr per år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
(org.nr 556637-8963), http://a-assistans.se Arbetsplats
A-Assistans Stockholm Jobbnummer
9786369