Personlig Assistans karlshamn
Ashur Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlshamn
2026-07-02
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Om jobbet
Ashur Assistans AB, söker personlig assistent till en man 32 år bosatt i karlshamn, Han har behov av hjälp med alla vardagliga sysslor och uppgifter
Du som söker jobbet
du som söker tjänster bör vara lugn, lyhörd ,inkännande, driftig, påhittig, initiativrik och aktiv . Du ska ha erfarenhet av personlig assistans. Med tanken på att arbetstiderna är under dygnets alla timmar bör du vara positivt inställd till att arbeta alla tider på dygnet.
Om dig som personlig assistent hos oss spelar de en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet. Vi tror du so söker denna tjänsten är en lugn person som är ansvarstagande, flexibel, och samarbetsvillig.
Att vara anställd hos oss
En förutsättning för att påbörja hos oss är att du som söker tjänsten kan påvisa giltig ID-handling och eventuella dokument dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Belastningsregister från polsimyndighetenPubliceringsdatum2026-07-02Om företaget
Ashur Assistans är sprunget ur en genuin vilja att hjälpa människor att liva ett bra liv. Förtagets samlade erfarenheter i kombination med flera års arbetslivserfarenhet inom svenska vård och omsorg.
Tillstånd
Ashur assistans har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Tillstånd gäller barn och vuxna som tillhör personkrets 1,2 och 3 enligt 1§ LSS
Kollektivavtal Fremia
Ashur Assistans är medlem i Fremia. Våra anställda omfattas genom kollektivavtalet av sjukförsäkring , livförsäkring , arbetsskadeförsäkring samt avtal om tjänstepension.
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Övrig informationErsättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@ashurassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ashur Assistans AB
(org.nr 559134-0798), https://ashurassistans.se/
375 30 MÖRRUM Jobbnummer
9988252