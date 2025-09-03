Personlig assistans
Efoel AB / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2025-09-03
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Efoel AB i Nacka
, Nykvarn
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om jobbet:
Tjänstebeskrivning &erbjudande.
Medelålders kvinna ensamboende , sittande i rullstol bor i egen lägenhet i centrala Sollentuna. Söker två kvinnliga assistenter till mitt sammansvetsade team som vet vad assistent yrket gå ut på. Personen sökes som ska vara lyhörd, passa tider, vara stresstålig och arbetsvillig . I Arbetsuppgifter ingår vardagliga sysslor , personlig omvårdnad samt hantering av trakeostomi. Innan påbörjan tjänst ska sökande genomgått utbildning för att kunna hantera trakellkanyl eftersom under nattetid har jag beredskap. Utbildningen kommer planeras via Arbetsgivare som kommer ske på Danderyds sjukhus.
Krav: sökande behärskar svenska språket i tal och skrift.
Heltid/Deltid:
3-4 arbetspass / vecka , dag samt vaken nattetid.
Startdatum: 2025-10-01.
Anställningsvillkor :
Deltid 75%
Deltid 50%.
Lön enligt avtal , kollektivavtal , vecko- eller timlönPubliceringsdatum2025-09-03Företag
Efoel ABKontaktuppgifter för detta jobb
Halina Johanssonhalina@efoelab.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
endast via E-post
E-post: halina@efoelab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "personlig assistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Efoel AB
(org.nr 556699-2128)
Fisksätra Torg 20 (visa karta
)
133 43 SALTSJÖBADEN Jobbnummer
9489907