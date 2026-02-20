Personbilssäljare
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa? Carstore består av ett gäng härliga, duktiga människor vars stora passion är fordon och fordonstjänster. Vi hjälper varandra, vi utmanar varandra och vi strävar tillsammans för att nå våra gemensamma mål.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Personbilssäljare på vår anläggning i Mölndal. Som en del av Hedin Mobility Group är vi experter på begagnade bilar och erbjuder ett brett urval för alla behov. Hos oss är sätter vi kunden i fokus - för att det som är bra för våra kunder är det som driver vår framgång.
Arbetsuppgifter Som Personbilssäljare ansvarar du för att genomföra bilaffärer på en hög nivå inom begagnatsegmentet. I rollen guidar du kunder genom vårt breda sortiment, arrangerar provkörningar och ger professionell rådgivning kring tillbehör och finansieringslösningar. Du arbetar aktivt för att nå försäljningsmål och ständigt identifiera nya affärsmöjligheter på begagnatmarknaden.
Rollen innefattar även att välkomna och bemöta kunder med ett professionellt och positivt förhållningssätt, samtidigt som du bygger och stärker affärskontakter för att säkerställa hög kundnöjdhet. Fokus ligger på att skapa långsiktiga relationer och leverera en förstklassig upplevelse. Du rapporterar direkt till Platschef/Försäljningschef och blir en viktig del av vårt säljteam. Vem är du?
Vi ser att du har ett genuint intresse för att bygga långsiktiga relationer, där du skapar förtroende hos både kunder och kollegor genom din lyhördhet och förmåga att lösa problem. Du är målinriktad och trivs med att ta ansvar i en dynamisk miljö där samarbete är avgörande för framgång. Med din prestigelösa inställning drivs du av att hitta nya affärsmöjligheter och överträffa kundernas förväntningar.
Vidare ser vi att du har:
Några års erfarenhet av försäljning
Förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete i ett högt tempo
Goda kunskaper i Svenska och Engelska, i tal och skrift
B-körkort
Tidigare erfarenhet av bilbranschen och specifikt begagnade bilar ser vi som ett stort plus.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att ta tillvara på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldralön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se
