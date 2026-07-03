Personbilsmekaniker till Bosch car service
Carpros Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-07-03
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Vi söker en engagerad och erfaren personbilsmekaniker till vår verkstad.
I rollen arbetar du med service, felsökning, reparationer och underhåll av personbilar. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i en verkstadsmiljö där kvalitet, noggrannhet och god kundservice är viktigt.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som personbilsmekaniker och gärna relevant fordonsutbildning. Du behöver kunna felsöka och reparera både mekaniska och elektriska fel. B-körkort är ett krav.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett genuint intresse för fordon och teknik.
Vi erbjuder en varierande tjänst i ett trevligt team med möjlighet att utvecklas inom yrket.
Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning kan erbjudas efter provanställning.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: christina@carpros.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carpros Sverige AB
(org.nr 556730-0438)
Karlsbogårdsgatan 7D (visa karta
)
425 37 HISINGS KÄRRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chrsitina Stensson christina@carpros.se 0735001378 Jobbnummer
9990442