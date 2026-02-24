Personbilsmekaniker | Lernia Bemanning & Rekrytering | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-02-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du en erfaren personbilsmekaniker som söker en ny utmaning i en modern och utvecklingsorienterad verksamhet? Vi söker nu en noggrann och lösningsorienterad mekaniker till en av våra kunder. Här får du möjlighet att arbeta i en professionell verkstadsmiljö med kunniga kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som personbilsmekaniker ansvarar du för service, felsökning och reparation av personbilar enligt gällande riktlinjer och kvalitetskrav. Arbetet är varierande och innefattar både planerat underhåll och mer avancerad diagnostik.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Service och underhåll av personbilar
Felsökning och diagnostik med hjälp av moderna diagnosverktyg
Reparation av motor, växellåda, bromssystem och elektronik
Kundkontakt vid behov samt dokumentation av utfört arbete
Säkerställande av kvalitet och effektivitet i verkstadsarbetet
Arbetet är förlagt på dagtid och tjänsten är på heltid.
Om dig
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har tidigare arbetat som personbilsmekaniker och har god vana av felsökning och reparationer på moderna fordon.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och en vilja att utvecklas inom yrket.
Krav för tjänsten:
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av service och reparation av personbilar
Kunskap inom diagnostik och fordonsel
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av flera olika bilmärken
Certifieringar inom fordonsteknik
Erfarenhet av arbete med hybrid- eller elfordon
Om anställningen
Tjänsten är en heltidsanställning med start enligt överenskommelse. Placering sker hos vår kund. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare toraj.verdi@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7285325-1859020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9760933