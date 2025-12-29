personbil mekaniker
2025-12-29
Vi söker en erfaren bilmekaniker!
Är du en skicklig bilmekaniker med flera års erfarenhet och ett genuint intresse för fordon? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en erfaren bilmekaniker som kan arbeta självständigt med service, felsökning och reparation av personbilar. Du blir en viktig del av vårt team och arbetar med moderna verktyg och varierande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort
Talar svenska (andra språk är meriterande)
Vi erbjuder:
En trygg anställning med konkurrenskraftig lön
Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
Moderna arbetsverktyg och utrustning
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: info@ditec-center.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Krokslättsgatan 5 A
För detta jobb krävs körkort.
