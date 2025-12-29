personbil mekaniker

Krokslätt bilvård & bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Mölndal
2025-12-29


Visa alla jobb hos Krokslätt bilvård & bilservice AB i Mölndal

Vi söker en erfaren bilmekaniker!
Är du en skicklig bilmekaniker med flera års erfarenhet och ett genuint intresse för fordon? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-12-29

Om tjänsten
Vi söker en erfaren bilmekaniker som kan arbeta självständigt med service, felsökning och reparation av personbilar. Du blir en viktig del av vårt team och arbetar med moderna verktyg och varierande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Kan arbeta både självständigt och i team

Har B-körkort

Talar svenska (andra språk är meriterande)

Vi erbjuder:
En trygg anställning med konkurrenskraftig lön

Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor

Möjlighet till utveckling och vidareutbildning

Moderna arbetsverktyg och utrustning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Mail
E-post: info@ditec-center.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Krokslätt bilvård & bilservice AB (org.nr 559449-5508)
Krokslättsgatan 5 A (visa karta)
431 67  MÖLNDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9664689

