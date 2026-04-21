Personalutbildare till Utbildningsenheten
2026-04-21
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Som utbildare i grupp 1A kommer du få chansen till att vara med i uppstarten och bedriva utbildning i våra nya utbildningslokaler. Du kommer vidare du att ansvara för att förmedla Kriminalvårdens uppdrag, mål, vision och värdegrund. I uppdraget ingår att föreläsa, planera och leda övningar och seminarier samt handleda enskilda medarbetare och studiegrupper.
Som utbildare är du arbetsgivarens representant och ska bedöma medarbetaren i utbildning utefter lärandemål. Du kommer att samarbeta med såväl kollegor som interna och externa samarbetspartners. Uppföljning, utvärdering och dokumentation är en väsentlig del av arbetet.
Som personalutbildare bidrar du aktivt med perspektiv, erfarenheter och bedömningar i uppföljning och revidering av utbildningar och även enskilda delmoment. Du kommer att arbeta i en verksamhet under expansion och ta stort egenansvar för att söka information, planera och genomföra ditt arbete inom givna ramar och utifrån gällande riktlinjer.
Ordinarie placeringsort är Göteborg men tjänsterna är placerade vid vår tillfälliga utbildningslokal i Skövde där vi från och med hösten 2026 kommer bedriva utbildningsarbete. Lokalen ligger i anslutning till högskolan i Skövde och en kort promenad ifrån Frivårdens kontor och stationen i Skövde. Kvalifikationer
Till den här rollen söker vi dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du kan arbeta självständigt likväl arbetar bra med andra och har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och gör korrekta avvägningar och prioriteringar samt arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du är lösningsorienterad.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Universitet eller högskoleutbildning inom exempelvis pedagogik, sociologi beteendevetenskap eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Genomförd Kriminalvårdsutbildning.
• Genomförd instruktörsutbildning i konflikthantering.
• Erfarenhet av att hålla i utbildningar, föreläsningar, presentationer.
• Erfarenhet från klientnära arbete inom Kriminalvården.
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande med:
• Pedagogisk utbildning.
• Erfarenhet av att handleda kollegor.
• Erfarenhet av att leda grupparbeten.
• Erfarenhet av dokumentation, utvärdering och uppföljning.
• Erfarenhet av att bedöma kursdeltagare utefter lärandemål
• Erfarenhet av att använda IT som stöd i vardagen.
• Erfarenhet av arbete i olika verksamhetsgrenar.
• Kunskap i presentationsteknik och digital undervisning. Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
HR-avdelningen, Utbildningsenheten Kontakt
Olof Carlstein (SEKO) Olof.Carlstein@Kriminalvarden.se 077-2280800
