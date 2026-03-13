Personalredovisare för civila krigsorganisationer, vikariat
2026-03-13
Vi söker dig som vill bidra till Sveriges inre och yttre säkerhet och stödja personalförsörjningen inom totalförsvaret.
Plikt- och prövningsverket har ansvaret för att myndigheter och andra får den service och det stöd de behöver när de ska bemanna sina organisationer med totalförsvarspliktiga. Det är Plikt- och prövningsverket som redovisar totalförsvarets personal och för register över alla svenskar som är krigsplacerade.
Du kommer att arbeta i rollen som personalredovisare inom enheten för bemanningsstöd som ingår i avdelningen för bemanning och beredskap. I Karlstad finns vi i nya och fina lokaler med bra möjligheter till parkering och ca 13 minuters promenad till centrum.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med övriga personalredovisare att stödja organisationer inom totalförsvaret i frågor som rör krigsplacering och krigsorganisering. Arbetet innebär att du bland annat:
- Fatta självständiga myndighetsbeslut avseende civilpliktiga i frågor som rör krigsplacering och repetitionsutbildning.
- Tar emot, bearbetar och återrapporterar civila organisationers krigsplaceringsunderlag.
- Ansvarar för att registren över krigsplacerad personal är uppdaterade.
- Informerar om vårt uppdrag och utbildar andra totalförsvarsaktörer.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom samhällets krisberedskap och totalförsvar, statsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer är relevant. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom totalförsvaret och har kunskap om samhällets krisberedskap och gällande lagstiftning.
Dina personliga egenskaper har stor betydelse för oss. I rollen som personalredovisare krävs att du är noggrann, flexibel och snabbt kan svara upp mot uppdragsgivares och enskildas önskemål och behov. Du trivs att arbeta självständigt men har också förmåga att skapa goda samarbetsytor tillsammans med kollegor och uppdragsgivare. Du har en naturligt hög medvetenhet om sekretess och därmed förståelse för vikten av integritet i ditt arbete.
Anställningen är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning och beräknas påbörjas i maj.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Individuell lönesättning efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2026/1286".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771)
Mathias Johansson 010-1902695
