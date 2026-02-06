Personalplanerare till SJ Stockholmståg!
2026-02-06
Vi söker en personalplanerare för en visstidsanställning som sträcker sig till årets slut, med möjlighet till förlängning. I rollen blir du en nyckelperson för att säkerställa en effektiv och hållbar bemanningsplanering utifrån verksamhetens behov - i enlighet med gällande kollektivavtal, arbetstidsregler samt SJ Stockholmstågs leveranskrav.
Din kommande roll I rollen ansvarar du för att säkerställa att vår bemanning är långsiktigt hållbar och optimerad utifrån verksamhetens behov. Du arbetar både strategiskt och operativt, i nära samverkan med kollegor och andra funktioner i organisationen.
Du kommer bland annat att:
Driva den långsiktiga bemanningsplaneringen och analysera hur produktion, trafikupplägg och resursbehov påverkar bemanningsläget för flera olika medarbetargrupper, som exempelvis lokförare samt kund-och stationsservicevärdar.
Hantera effekter av frånvaro och variationer i personalstyrkan samt göra proaktiva justeringar i scheman och bemanningsplaner.
Identifiera perioder med över-/underkapacitet och föreslå verksamhetsstödjande aktiviteter, som utbildning eller kompetensutveckling.
Du säkerställer samtidigt att planeringssystemen är uppdaterade och att varje tur innehåller rätt kompetens. Arbetet innebär också att bidra till utvecklingen av våra arbetssätt och verktyg, exempelvis IVU.
Förväntningar på den vi söker
Minst treårigt gymnasium och erfarenhet av personalplanering, schemaläggning eller turkonstruktion - gärna inom järnväg eller kollektivtrafik.
Goda kunskaper inom planering, resursfördelning, arbetsrätt och arbetstidsregler
God datavana och erfarenhet av IVU
God förståelse för ekonomi och trafikproduktion
Du är analytisk, logisk och strukturerad, med förmåga att arbeta både noggrant och självständigt. Samtidigt är du kommunikativ och pedagogisk och trygg i dialogen med både kollegor och chefer. I rollen behöver du också vara beslutsför och kunna behålla lugnet även vid hög arbetsbelastning, med en god helhetssyn och ett tydligt strategiskt tänkande.
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen. Det innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kan krävas innan anställning. Godkänd säkerhetsprövning är i så fall en förutsättning för anställning.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer.
Detta är ett heltidsjobb.

SJ AB
(org.nr 556196-1599), https://jobb.sj.se
