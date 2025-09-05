Personalplanerare till samordnad bemanning, Region Väst.
Kriminalvården, Regionkontoret Väst / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Regionkontoret Väst i Göteborg
, Borås
, Vänersborg
, Halmstad
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Nu rekryterar vi personalplanerare till Regional samordnad bemanning. Här kommer du bli en del av en grupp som idag består av ca 26 personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom Region Väst. Regionen består av 10 anstalter, 4 häkten, 5 frivårdskontor och ett regionkontor. Regionkontoret är beläget i centrala Göteborg där avdelningen för Regional samordnad bemanning sitter.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som personalplanerare får du vara med och fortsätta bygga vidare vår bemanningsplanering och utveckla arbetssättet tillsammans med verksamheterna. Du kommer att vara en del av en tilltagande sektion med möjlighet till fortsatt utveckling som bemanningsplanerare.
Som personalplanerare har du tät kontakt med kärnverksamheten och planerar bemanningen på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer initialt att lösa kortsiktiga vakanser för att sedan bygga upp kompetenser för att kunna lösa långsiktiga vakanser samtidigt som du proaktivt arbetar för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semesterplanering och utbildningsplanering samt mycket samarbete med våra chefer runt om i regionen för att på bästa sätt bemanna verksamheterna över året.
I rollen jobbar du verksamhetsnära och det innebär att du kommer få ha en verksamhetsförlagd del i din introduktion. Detta innebär att du kommer vara på plats under en vecka i det verksamhetsområde du blir ansvarig för och sedan kontinuerligt besöka ditt verksamhetsområde för ett bra samarbete och tät dialog. Planeringen för detta samt kontinuerliga verksamhetsbesök kommer att ske i överenskommelse med aktuellt verksamhetsområde. Andra resor i tjänsten kan också förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar, är handlingskraftig och löser problem på ett smidigt och konstruktivt sätt. Du har intresse av att vilja hjälpa dina kollegor att leverera lösningar och stötta upp där du behövs. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann med deadlines och sätter upp och håller tidsramar. Under en arbetsdag kan mycket förändras och du har därför lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du kanske till och med uppskattar en flexibilitet i din arbetsvardag och ser möjligheter i förändringar.
I rollen är det viktigt att kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar trots tidsbrist. Inom vår bemanningsplanering händer det mycket på en gång vilket gör att du behöver behålla lugnet och fokusera på rätt saker trots att stressade och pressande situationer kan uppstå.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur
bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården
bedömer som relevant
• Väl vitsordad arbetslivserfarenhet från Kriminalvårdens kärnverksamhet eller arbetslivserfarenhet från personal- och
bemanningsplanering
• Mycket god datorvana
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av personal- och bemanningssystem
• Erfarenhet av Heroma
• God kunskap om lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policys etc)
• Erfarenhet av statliga kollektivavtal
• Eftergymnasial utbildning inom arbetsrätt eller personalvetenskap
• Erfarenhet av Excel
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Regionkontoret Väst Kontakt
Rekryteringsspecialist
Angelica Möller Angelica.moller@kriminalvarden.se 031-7528838 Jobbnummer
9494861