Personalplanerare till Samordnad bemanning Region Mitt
2026-01-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Västerås
, Strängnäs
, Sala
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som personalplanerare får du vara med och fortsätta bygga vidare vår bemanningsplanering och utveckla arbetssättet tillsammans med verksamheterna. Du kommer att vara en del av en tilltagande sektion med möjlighet till fortsatt utveckling som bemanningsplanerare.
Som personalplanerare har du tät kontakt med kärnverksamheten och planerar bemanningen på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer initialt att lösa kortsiktiga vakanser för att sedan bygga upp kompetenser för att kunna lösa långsiktiga vakanser samtidigt som du proaktivt arbetar för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semesterplanering och utbildningsplanering samt mycket samarbete med våra chefer runt om i regionen för att på bästa sätt bemanna verksamheterna över året.
I rollen jobbar du verksamhetsnära och det innebär att du kommer vara ute i verksamheten på kontinuerlig basis för ett bra samarbete och tät dialog. Planeringen för detta samt kontinuerliga verksamhetsbesök kommer att ske i överenskommelse med aktuellt verksamhetsområde. Andra resor i tjänsten kan också förekomma.
Vi söker nu en personalplanerare för en spännande och viktig roll. Befattningen är placerad i Örebro.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar, är handlingskraftig och löser problem på ett smidigt och konstruktivt sätt. Du har intresse av att vilja hjälpa dina kollegor att leverera lösningar och stötta upp där du behövs. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann med deadlines och sätter upp och håller tidsramar. Under en arbetsdag kan mycket förändras och du har därför lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du kanske till och med uppskattar en flexibilitet i din arbetsvardag och ser möjligheter i förändringar.
Du arbetar bra med komplexa frågor och kan analysera svåra problem. I rollen är det viktigt att kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar trots tidsbrist. Inom vår bemanningsplanering händer det mycket på en gång vilket gör att du behöver behålla lugnet och fokusera på rätt saker trots att stressade och pressande situationer kan uppstå. Viktigt att du har en god administrativ förmåga.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant.
* Aktuell erfarenhet av att arbeta med personal- eller bemanningsplanering.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* Mycket god datorvana (van arbeta med administration).
Meriterande är:
* Aktuell erfarenhet av personal- och bemanningssystem
* Aktuell kunskap om lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policys etcetera)
* Erfarenhet av att personalplanera i Heroma
* Erfarenhet av personalplanering inom kriminalvården
* Erfarenhet av arbete inom kriminalvården
* Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor
* Erfarenhet av Excel
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
