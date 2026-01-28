Personalplanerare till samordnad bemanning, Göteborg. Sommarvikariat
Kriminalvården, Regionkontoret Väst / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Regionkontoret Väst i Göteborg
, Borås
, Vänersborg
, Halmstad
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Nu rekryterar vi sommarvikarierande personalplanerare till Regional samordnad bemanning. Här kommer du bli en del av en grupp som idag består av ca 26 personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom Region Väst. Regionen består av 10 anstalter, 4 häkten, 5 frivårdskontor och ett regionkontor. Regionkontoret är beläget i centrala Göteborg där avdelningen för Regional samordnad bemanning sitter.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som vikarierande personalplanerare kommer du att arbeta mot korttidsplaneringen vilket innebär att du kommer ansvara för olika former av frågor som rör till exempel ledigheter, planera klienters sjukhustransporter och annat som kan uppkomma med kort varsel som berör både personal och klienter. Du har tät kontakt med kärnverksamheten och planerar bemanningen på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer att lösa kort- och långsiktiga vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semesterplanering och utbildningsplanering samt kontinuerligt samarbete med våra chefer i regionen. I rollen arbetar du verksamhetsnära, därför kan verksamhetsbesök förekomma under anställningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar, är handlingskraftig och löser problem på ett smidigt och konstruktivt sätt. Du har intresse av att vilja hjälpa dina kollegor att leverera lösningar och stötta upp där du behövs. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann med deadlines och sätter upp och håller tidsramar. Under en arbetsdag kan mycket förändras och du har därför lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du kanske till och med uppskattar en flexibilitet i din arbetsvardag och ser möjligheter i förändringar. I rollen är det viktigt att kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar trots tidsbrist. Inom vår bemanningsplanering händer det mycket på en gång vilket gör att du behöver behålla lugnet och fokusera på rätt saker trots att stressade och pressande situationer kan uppstå.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
* Arbetslivserfarenhet från Kriminalvårdens kärnverksamhet eller arbetslivserfarenhet från personal- och bemanningsplanering
* Mycket god datorvana
* Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av personal- och bemanningssystem
* Erfarenhet av Heroma
* God kunskap om lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policys etc)
* Erfarenhet av statliga kollektivavtal
* Eftergymnasial utbildning inom arbetsrätt eller personalvetenskap
* Erfarenhet av Excel
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Regionkontoret Väst Kontakt
Gruppchef, Samordnad bemanning Göteborg
My Ambrén 031-752 95 46 Jobbnummer
9710285