Personalplanerare till regional samordnad bemanning
Kriminalvården / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-09
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vi söker nu två nya medarbetare för tillsvidareanställning i en spännande och viktig roll i gruppen för samordnad bemanning!Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som handläggare/personalplanerare inom samordnad bemanning i region Stockholm kommer du vara en del av en grupp om ca 30 medarbetare. Du kommer tillsammans med kollegor att bemanna ett av våra häkten eller anstalter. Din placering kommer att vara på regionkontoret i Liljeholmen, men det förekommer regelbundet arbete även vid kärnverksamheten, dvs något av de nio anstalter eller tre häkten som ingår i stor-Stockholmsregionen.
Du kommer genom daglig kontakt med kärnverksamheten att planera bemanningen vid våra enheter på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen utgår från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer lösa såväl kort som långsiktiga vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semesterplanering och utbildningsplanering samt samverkan med våra chefer runt om i regionen för att på bästa sätt bemanna verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga samt vilja och förmåga att hjälpa dina kollegor att leverera lösningar. Du arbetar bra med komplexa frågor och kan analysera svåra problem. I ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du dina uppgifter på ett effektivt sätt. För att passa i rollen är det också viktigt att du kan se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
Erfarenhet av att arbeta med personal- eller bemanningsplanering
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
God datorvana
Det är även meriterande med:
Eftergymnasial utbildning inom arbetsrätt, personalvetenskap eller liknande
Erfarenhet av att personalplanera i Heroma
Erfarenhet av att bemanna en verksamhet som pågår dygnet runt
Erfarenhet av personalplanering i verksamhet med ett stort antal medarbetare
Aktuell kunskap om lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policys etc.)
Arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor
Intervjuer
I denna rekrytering påbörjas urvalsprocessen efter att annonseringstiden löpt ut och intervjuer kommer ske 6-7 juli på Liljeholmen i Stockholm.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Rosterigränd 16 (visa karta
)
117 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Kriminalvården Kontakt
Ylva Borelid (SEKO) Ylva.Borelid@kriminalvarden.se Jobbnummer
9956225