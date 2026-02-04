Personalplanerare till Lokalpolisområde Kristianstad
2026-02-04
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Syd är organiserad i fem polisområden som är indelade i 20 lokalpolisområden samt fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisen. Regionkansliet och de nationella avdelningar som finns representerade i regionen ger stöd till polisverksamheten.
Polisområde Blekinge nordöstra Skåne är fördelat på fyra lokalpolisområden, LPO Kristianstad, LPO Hässleholm, LPO Karlskrona och LPO Karlshamn.
Vi söker nu en personalplanerare till lokalpolisområde Kristianstad som är huvudort för Polisområde Blekinge nordöstra Skåne och består av ingripandeenhet, områdespolisenhet, utredningsenhet, trafikenhet, hundenhet samt enheter för intern respektive extern service. Utgångsplats är Rättscentrum Kristianstad. Funktionen personalplanering är inordnad under intern service.
Som personalplanerare arbetar du i huvudsak med administration kring operativ arbetstidsplanering och planering av personalresurs mot verksamhetsbehovet. Du tar ansvar för det egna löpande arbetet och för arbetsgruppens gemensamma uppdrag. Du ansvarar bland annat för optimering av personalresurser, beräkningar av tjänstgöringslistor, bemanning av personal och semesterplanering. Du är även delaktig i att driva och utveckla LPO Kristianstads resursplanering och i att utveckla metoder och system som gynnar verksamheten. Du kommer bedriva arbetet tillsammans med en sedan tidigare rekryterad planerare. Du kommer att ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp.
Till Personalplanerarens uppgifter hör följande:
• Löpande hantera daglig resurs och se till att rätt nivå finns tillgänglig i sektionens verksamhet.
• Löpande hantering av arbetstidsförändringar, ledighet och annan frånvaro.
• Ansvara för personalplanering, både kortsiktigt och långsiktigt och med anledning av det jobba strategiskt med resursplaneringen.
• Svara på frågor gällande arbetstidsförläggning och andra frågor kopplat till arbetstidsavtalet.
• Vara drivande i planeringsarbetet samt aktivt jobba för att utveckla metoder och system för att optimera resurs i förhållande till verksamhet och ekonomi.
• Bereda personaluttag vid insatser, både lokala, områdesgemensamma och regionala.
• Inventering av utbildningsbehov, fördelning av tilldelade platser och utbildningsadministration.
• Verka för ett effektivt resursutnyttjande i samverkan med polisområdets operativa koordinatorer och polisinsatschefer.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Eftergymnasial utbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Mycket god datorvana särskilt avseende Officepaketet, framförallt Excel.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Svenskt B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av personalplanering och personaladministration.
• Erfarenhet av och kunskap om de regelverk som styr tjänstgöringstider och olika ledigheter
• Arbetslivserfarenhet av administration inom en större organisation
• Erfarenhet av att medverka i ledningsforum
Personliga egenskaper
För att passa i rollen som personalplanerare ser vi att du är stresstålig och har en stark förmåga att tempoväxla, där du snabbt kan prioritera om och fatta välgrundade beslut när förutsättningarna förändras. Du är flexibel och har god anpassningsförmåga, vilket gör att du hanterar både planerat arbete och akuta behov med trygghet.
Du arbetar självgående och ansvarstagande, tar ägarskap för planeringen och säkerställer att helheten fungerar. Samtidigt har du en mycket god samarbetsförmåga och trivs i kontakten med både medarbetare och verksamhet, där samordning och kommunikation är avgörande.
Slutligen ser vi att du uppskattar att arbeta i en dynamisk och föränderlig arbetsmiljö med många kontaktytor och där dagarna är varierande och tempot stundtals högt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Kristianstad
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Planerare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
#LI-Onsite Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
