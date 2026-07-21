Personalledningschef Södertörn
Nobina Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Haninge Visa alla ekonomichefsjobb i Haninge
2026-07-21
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Nu söker vi en Personalledningschef till trafikområde Södertörn. Här får du ett brett ansvar, stort mandat och möjlighet att påverka vardagen för både medarbetare och resenärer. Du arbetar nära verksamheten i en personalintensiv och mångkulturell miljö som pågår dygnet runt, där ett tryggt och närvarande ledarskap är avgörande.
Om rollen:
I rollen som Personalledningschef har du som uppgift att skapa rätt förutsättningar för verksamheten att lyckas. Du säkerställer att vi har rätt bemanning, rätt kompetens och att arbetet drivs effektivt, kostnadsmedvetet och med ett tydligt affärsfokus. En central del av rollen är att coacha gruppcheferna och skapa rätt förutsättningar för att de ska kunna leda, stötta och utveckla vår bussförarkår.
Du arbetar aktivt med att följa upp och analysera verksamhetens nyckeltal, såsom sjukfrånvaro, utbildning, punktlighet, avvikelser och resenärssynpunkter. Med hjälp av ett strukturerat och analytiskt arbetssätt omvandlar du insikter till konkreta initiativ som stärker både vår leverans och resenärens upplevelse. Du har alltid helheten i fokus och bidrar till en verksamhet som är både hållbar och konkurrenskraftig över tid.
Som ledare leder du genom andra och skapar engagemang, tydlighet och resultat genom dina gruppchefer. Du är en självklar del av ledningsgruppen där du bidrar med både operativ kraft och strategiskt perspektiv. I rollen representerar du personalområdet, rapporterar till Affärschefen och fungerar som ett tryggt och kvalificerat stöd till verksamhetens chefer i personal- och arbetsrättsliga frågor.
Vi söker dig som:
Har vana av att verka i personalintensiva miljöer där du trivs i en operativ roll med krav på ett närvarande ledarskap
Vana av att arbeta strukturerat och analytiskt med fokus på prioritering, delegering och resultat
Har relevant HR/arbetsrättslig bakgrund samt erfarenhet av facklig samverkan
Har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper
Goda IT-kunskaper och grundläggande engelska
Som ledare ser vi även att du....
Är en affärsmässig ledare som har förmåga att leda engagerat, på ett coachande sätt,
är modig och driver utveckling genom att utmana befintliga arbetssätt och genomföra förändringar samt
har förmåga att balansera daglig drift med långsiktigt utvecklingsarbete.
Om tjänsten och ansökan:
Tjänsten är på heltid (100 %). Stationeringsorten är på vår depå i Handen.
Vi vill ha din ansökan senast 260821. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Frågor gällande tjänsten: mailto:cecilia.smithjonasson@nobina.se
, Affärschef
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare är affärsmässiga, engagerade och modiga. Vi strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/
136 44 SÖDERTÖRN Jobbnummer
10008094