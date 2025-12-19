Personalhandläggare till häktet Sollentuna
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Sollentunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/sollentuna/#verksamhet
Häktet Sollentuna tillhör Region Stockholm och är ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten med en kapacitet på 370 platser för intagna. Häktet är beläget precis bredvid Sollentunas pendeltågsstation, 15 min restid från T-Centralen.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som personalhandläggare hos oss kommer du att vara ett lokalt stöd till våra chefer i löpande HR-frågor. Arbetsuppgifterna har en stor bredd, och innebär operativt och strategiskt arbete inom exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete, personalfrågor, förhandlingar, rekrytering, lönefrågor och lönerevision, rehabilitering, arbete mot diskriminering samt tolkning av lagar och avtal. Vissa andra administrativa arbetsuppgifter relaterade till PA-området som exempelvis diarieföring beställning av anställningsavtal kommer också att ingå i dina arbetsuppgifter.
Du kommer även stötta häktesledningen med att ta fram underlag till skyddskommittéer och förhandlingar. Tillsammans med lokal ledningsgrupp kommer du att arbeta för enhetlighet inom verksamhetsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som genom ett strukturerat arbetssätt planerar, organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter effektivt. Du är lojal och samarbetar bra med andra människor genom att lyssna och kommunicera på ett tydligt sätt.
Du förstår numeriska komplicerade underlag och kan själv producera egna dokument av hög kvalitet. Du är självgående och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Högskole-/universitetsexamen inom HR, beteendevetenskap, personalvetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet av att arbeta i en roll med relevanta HR-processer
* Erfarenhet av arbete med kompetensbaserad rekrytering
* Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
* God datavana och erfarenhet av Officepaketet (Excel och Word)
Vi ser det som meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet av HR-arbete inom myndighet eller statlig verksamhet
* Erfarenhet av att driva, samordna och utveckla HR processer
* Erfarenhet av att självständigt göra analyser och dra slutsatser
* Erfarenhet av personalsystem, exempelvis Heroma
* Erfarenhet av diarieföring
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Kontakt
Facklig ST
Sema Cigel sema.cigel@kriminalvarden.se 08 559 456 31 Jobbnummer
9657701