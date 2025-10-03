Personalhandläggare till Häktet Kronoberg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Häktet Kronoberg är ett av Stockholms säkerhetshäkten, beläget på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm och har 375 platser för intagna. Häktet är ett hovrättshäkte med närmare 5 000 inskrivningar varje år. Häktet Kronoberg driver även polisens arrestverksamhet. Arbetet på Häktet Kronoberg är både ansvarsfullt och utmanade vilket ställer höga krav på våra medarbetares risk -och säkerhetsmedvetande. Vi erbjuder en flexibel och rörlig arbetsmiljö i ett högt tempo då vi möter klienter från hela världen och arbetar dagligen med bland annat rutiner, bevakning och samtal. Inom vår verksamhet finns det goda utvecklingsmöjligheter om du vill specialisera dig eller utvecklas vidare inom myndigheten. Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som personalhandläggare på häktet Kronoberg kommer du vara ett lokalt stöd för ledningsgruppen, chefer och andra yrkesgrupper i olika HR-frågor. Du kommer att vara spindeln i nätet och hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt, vilket ställer krav på att du har lätt att samarbeta med andra människor samt är trygg i din roll och beslut.
Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande vilket innebär både operativt och strategiskt arbete. Den operativa delen innebär bland annat ha hand om utredande och svåra samtal, förbereda och genomföra utbildningsinsatser, följa upp inför avslutning av anställningar, rekrytering, lönefrågor, lönerevision, beställa avtal, förhandlingar, tolkning av lagar och avtal, arbete mot diskriminering och deltagande i möten.
Den strategiska delen innebära långsiktigt arbete med häktets kompetensförsörjning, rekryteringsbehov, systematiskt arbetsmiljöarbetet, personalfrågor, statistik, utveckling samt hitta olika personalstrategier för att fördela resurserna i organisationen på bästa sätt.
Du kommer även stötta häktesledningen med att ta fram underlag till skyddskommittéer och förhandlingar. Tillsammans med lokal ledningsgrupp kommer du att arbeta för enhetlighet inom verksamhetsområdet. Kvalifikationer
Vi söker dig som genom ett strukturerat arbetssätt planerar, organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter effektivt. Du förstår språkligt komplicerade underlag och kan själv producera egna dokument av hög kvalitet. Du är lojal och samarbetar bra med andra människor genom att lyssna samt kommunicera. Du är självgående och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt förindividen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom HR eller personalvetenskap alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av utredningsarbete, beredningsprocesser och ärendehandläggning
• Erfarenhet av att driva, leda och underhålla processer med flera aktörer
• God förmåga att uttrycka sig väl på svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Flerårig arbetslivserfarenhet av Kriminalvården
• Erfarenhet från annan rättsvårdande myndighet
• Erfarenhet från verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av förändringsarbete
• Erfarenhet av liknande arbete som chefsstöd
• God vana av arbete i systemet Heroma
• God vana av arbete med Officepaketet, företrädesvis Microsoft Excel
• Erfarenhet av lönebildning inom staten
• Erfarenhet av arbete med rehabiliteringsprocesser
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Intervjuerna kommer att hållas på häktet Kronoberg.
