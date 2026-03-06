Personalhandläggare till anstalt och häkte Beateberg
Kriminalvården, Anstalten Beateberg / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-03-06
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Beatebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/beateberg/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Syd är en del av Kriminalvården Region Stockholm och består av öppna anstalten Asptuna i Norsborg och slutna anstalten och gemensamhetshäktet i Beateberg (Trångsund).
Anstalten Asptuna är en öppen anstalt med 183 platser i säkerhetsklass 3, som ligger i Norsborg, cirka två mil söder om Stockholm. Anstalten Beateberg ligger i Trångsund och är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2 med 80 platser. Anstalten Beateberg har även en öppen del, Grindstugan, i säkerhetsklass 3 med 8 platser för kvinnor. Häktet Beateberg ligger i samma område som anstalten Beateberg. Häktet har 88 platser i gemenskap.
Vid båda anstalterna avtjänar klienterna strafftider av varierande längd, allt från 14 dagar till livstid. Det bedrivs studier för klienterna på grund- och gymnasienivå och det finns snickeriverksamhet där klienterna sysselsätts med olika typer av arbetsuppgifter. Klienterna har även möjlighet att delta i arbetsmarknadsutbildning inom kök (storhushåll/restaurang).
Tjänsten innebär tjänstgöring på båda anstalterna/häktet Beateberg/Asptuna utifrån behov.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som personalhandläggare stöttar du chefer i personalfrågor som lönerevision, rehabilitering och kompetensutveckling. En stor del av arbetet är att samordna rekryteringsprocesser i samverkan med den regionala rekryteringsorganisationen.
Du samordnar och handlägger ärenden med olika tidsperspektiv samt stöttar anstaltschef och ledningsgrupp med administrativa uppgifter, som att ta fram beslutsunderlag, delta i möten (ibland som protokollförare) och förbereda förhandlingar. Andra arbetsuppgifter inkluderar diarieföring, hantering av personalakter, avtal, registerkontroller med mera. Tillsammans med ledningsgruppen arbetar du för enhetlighet inom verksamhetsområdet.
På verksamhetsområdet VO Stockholm Syd kommer två personalhandläggare att arbeta. Tillsammans kommer dessa två personalhandläggare utgöra VO Stockholm Syds personalhandläggargrupp med gemensam chef.Kvalifikationer
VO Stockholm Syd är en verksamhet i förändring. Som personalhandläggare behöver du kunna anpassa dig och driva implementeringsarbetet framåt. Du har ett strategiskt och långsiktigt perspektiv, prioriterar utifrån konsekvenser och trivs med både operativt och administrativt arbete. För att trivas hos oss bör du vara serviceinriktad, lugn och tillmötesgående med en vilja att hjälpa andra och leverera lösningar. Du är självgående, strukturerad, tar ansvar och initiativ samt driver processer framåt. Eftersom verksamheten utvecklas kontinuerligt behöver du vara flexibel och se möjligheter i förändringar. Rollen innebär många kontaktytor, så social förmåga, samarbetsvilja samt god lyssnings- och kommunikationsförmåga är viktigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom området HR/personalvetenskap alt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av utredningsarbete, beredningsprocesser och ärendehandläggning inom HR-området
* Erfarenhet av att driva, leda och underhålla processer med flera aktörer
* Erfarenhet av självständigt arbete som chefsstöd inom HR-området
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* HR-arbetslivserfarenhet från Kriminalvården eller annan rättsvårdande myndighet.
* Erfarenhet av arbete med rehabiliteringsprocesser
* Erfarenhet av lönebildning inom staten
* Erfarenhet av arbete med rekryteringsprocesser
* Erfarenhet av att stötta chefer i arbetsrättsliga frågor/ärenden
* God vana av arbete i systemet Heroma samt Officepaketet, företrädesvis Microsoft Excel
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
