Personalchef till LG 1.Militärpolisbataljon - vikariat
Försvarsmakten / Ekonomichefsjobb / Upplands-Bro Visa alla ekonomichefsjobb i Upplands-Bro
2026-03-16
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Som anställd i Försvarsmakten bidrar du till Sveriges försvarsförmåga. I det säkerhetspolitiska läget vi idag befinner oss i har regeringen beslutat att stärka den militära förmågan. På Livgardet får du arbeta på ett av Sveriges största förband som arbetar i många olika riktningar med fyra krigsförband. Som anställd i Försvarsmakten erbjuds du möjlighet att stärka försvaret av Sverige och bidra till denna resa tillsammans med oss.
1.Militärpolisbataljon
1. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband inom Livgardet, vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 1. Militärpolisbataljonen andra förband vid genomförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, trafiktjänst samt kriminalunderrättelsetjänst.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
1.Militrärpolisbataljon söker nu en vikarie då ordinarie personalchef ska genomföra internationell militär insats under ett år. Som personalchef vid 1.Militärpolisbataljonen leder du och ansvarar för en sektion som i nuläget, utöver personalchefen, består av en personalgeneralist och en personaladministratör. Ni tillsammans leder personalarbetet inom bataljonen. Personalchefens främsta fokus är att stödja bataljonens chefer på alla niver i deras dagliga arbete gällande personalrelaterade frågor samt att utveckla personalområdet. Det dagliga arbetet är främst operativt med uppgifter som både är av adminsitrativ och konsultativ karakär.
I rollen som personalchef har du ett arbesschema som innebär att det förekommer arbete på kvällar och helger.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Företräder bataljonen inom Livgardet i personalrelaterade möten samt samverkar med sidoornade förbands personalchefer.
• Utarbetar styrningar för utbildning och komptensutveckning inom bataljonen, både för individer och de olika förbansdelarna samt ansvarar för för inventeringen av bataljonens kompetenser.
• Samordnar personalprocesser avsende personalplanering, rekrytering, lönerevision och medarbetarsamtal samt genomför urvalsintervjuer och säkerhetsintervjuer för bataljonen.
• Samverkar med över- och sidoordnande arbetsgrupper och samordnar interna och externa kurser för bataljonens personal.
• Ansvarar för krigsplacering av bataljonens personal.
KRAV
• Högskoleexamen inom HR eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete inom personaltjänst/HR
• Erfarenhet av Försvarsmakten genom anställning.
• Ej allergisk mot pälsdjur (alternativt symptomfri vid medicinering)
Personliga Egeneskaper
I ditt arbete är du flexibel och kreativ och kan arbeta självständigt inom ramen för tilldelat ansvar. Du har hög integritet och en mycket god förmåga att prestera även under pressade förhållanden. Engagemang och intresse för utbildningsfrågor och personalutveckling driver dig. Du har en god förmåga att bygga och upprätthålla relationer. Vidare har du en bra systemförståelse med blick för såväl helheter som detaljer.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av HR/Personalarbete inom Försvarsmakten
Erfarenhet av att stöjda chefer i frågor som berör personal.
Erfarenhet av strategiskt arbetsmiljöarbete.
Erfarenhet av att hålla utbildningar.
Kunskap i PRIO/SAP
Kunskap i VIDAR
Genomgått utbildningar inom personaltjänst i Försvarsmakten
B-körkortÖvrig information
Anställningsform: vikariat under ett år.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Befattningen är civil men även du som är officer eller specialistofficer är välkommen att söka.
Lön: Individuell lönesättning
Tjänsteresor kan förekomma
Tillträde vecka 32-33.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Petri Nylander, Stabschef
Monica Isaksson, Personalchef.
Båda nås via växeln: 08-584 540 00.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter vid Livgardet nås via Försvarsmaktens växel: 08-584 540 00
OFR-O: Sven Lundberg
SACO: Per Textorius
OFR-S: Örjan Jansson
SEKO: Liselotte Larsson
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-07. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9800881