Personalbefäl till 2.Helikopterskvadron
Försvarsmakten / Militärjobb / Linköping Visa alla militärjobb i Linköping
2026-04-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Befattningen erbjuder
Är du intresserad av en tjänst vid Försvarsmaktens största helikopterskvadron? Vill du vara en viktig del av Sveriges helikopterförmåga vid krig och kris? Nu har vi en plats för dig - Vi söker ett personalbefäl som vill stödja skvadronens chefer och medarbetare samt vara en del av förbandets utveckling inom personalområdet.
Om 2.helikopterskvadron
Förbandet är en av Försvarsmaktens Helikopterflottiljs fyra helikopterskvadroner. Skvadronen har en markoperativ inriktning, vilket innebär att vår uppgift är att understödja främst armén med lufttransporter av personal och materiel för att öka markförbandens rörlighet och uthållighet. Skvadronen har även i uppgift att understödja polisens insatsenheter med lufttransporter. Dessutom stödjer vi civila myndigheter med bland annat brandsläckning och sjuktransporter. Skvadronen står i beredskap dygnet runt, året runt.
Skvadronens personalsektion (S1) består av personalchef, personalbefäl, personalhandläggare och personaladministratör.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som personalbefäl kommer du att stödja i uppgifter som rör krigsförbandets tillväxt samt uppgifter inom stora delar av personalområdet. Arbetsuppgifterna består primärt av:
Krigsplaceringsarbete, krigsförbandsutveckling och organisationsutveckling.
Stödja krigsförbandets tillväxt.
Agera strategiskt personalplaneringsstöd för skvadronen
Handläggning av skvadronens personalärenden
Stöd till chefer med personalansvar på skvadronenPubliceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
Officers/specialistofficers-examen
B-körkort (manuell)
Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav
Meriterande
Erfarenhet av personal/HR-arbete inom Försvarsmakten
Erfarenhet av stabstjänst på taktisk nivå eller förbandsnivå
Goda kunskaper i Officepaketet
God förmåga att utrycka sig i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som stimuleras av utmaningar, har en hög arbetskapacitet, är kommunikativ och utåtriktad samt har en förmåga att arbeta självständigt, leda andra och dig själv.
För att du ska klara av arbetsuppgifterna krävs att du har en god organisationsförmåga och att du är samarbetsorienterad. Du har god förmåga att planera och prioritera arbetet. Det är viktigt att du kan arbeta med flera uppgifter parallellt och slutföra ditt arbete inom givna tidsramar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten omfattas av internationell tjänstgöringsskyldighet och krigsplacering.
Före tillträde av tjänsten krävs godkänd registerkontroll.
Det förekommer resor, övningar samt obekväm arbetstid i viss mån i arbetet.
Under anställningsprocessen kommer det ske intervjuer och fysiska tester.
Anställningsform: Tillsvidare, militär befattning OR 6. (Inledningsvis 6 månaders provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Tillträde snarast enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas
För information om befattningen och rekryteringsprocessen, kontakta:
Anna Staaf C S1, 013-28 30 00 (växel)
Fackliga företrädare
OFR/O Hkpflj - Mats Häggström
Officersförbundet Hkpflj - Christoffer Willers
Saco-S - Suzanne Eriksson
SEKO - Urban Hellqvist
Samtliga nås via växel på 013-28 30 00. (Begränsat under julledighet).
Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2026. Den ska innehålla CV samt personligt brev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för tjänsten samt minst två referenser skall bifogas.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121578".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Lägergatan (visa karta
)
581 98 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Jennie Larsson Lindher jennie.larsson-lindher@mil.se
9857372