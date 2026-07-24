Personaladministratör till Transportavdelningen Kalmar
Kriminalvården / Ekonomiassistentjobb / Kalmar Visa alla ekonomiassistentjobb i Kalmar
2026-07-24
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som PA-administratör utgör du den lokala och operativa kärnan inom personaladministrationen. Du säkerställer att de lokala personalrelaterade processerna hanteras korrekt, effektivt och i enlighet med gällande lagar, avtal och interna riktlinjer. Du är ett nära stöd till lokala chefer i frågor som rör personalsystem, tillämpning av kollektivavtal och dagliga personalärenden.
I rollen kombineras ett administrativt ansvar med ett starkt servicetänk, där du ser till att verksamheten har rätt bemanning, stöd och information för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Administrera och uppdatera medarbetares kompetenser och aktiviteter i Lönesystemet Heroma samt säkerställa korrekta registreringar.
• Ha en helhetsbild av bemanning och hantera vikarieanskaffning, korttidsbemanning, sjukfrånvaro och ledighetsansökningar.
• Delta i och stödja semesterplanering samt säkerställa att bemanningsläget följs upp tillsammans med planeringshandläggare.
• Genomföra kontroller och uppföljning av utanordningslistor, LAS, övertid, fakturor och reseräkningar.
• Identifiera avvikelser, föreslå åtgärder och självständigt hantera administrativa processer inom givna ramar. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning med inriktning mot HR, personaladministration eller motsvarande.
• Erfarenhet av personaladministrativa uppgifter i närtid.
-Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• God datavana samt goda kunskaper i Officepaketet.
Det är även meriterande med:
• Erfarenhet av bemanningsplanering och schemaplanering.
• Erfarenhet av arbete med kollektivavtal och arbetsrätt.
• Erfarenhet av arbete i Heroma eller liknande personalsystem. Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Malmbrogatan 6C (visa karta
)
392 49 KALMAR Arbetsplats
Transportavdelningen Kalmar Jobbnummer
10010485