Personaladministratör till Transportavdelningen Jönköping
Kriminalvården, Transportkontor Jönköping / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-01-29
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Till transportkontoret i Jönköping söker vi nu dig som vill arbeta som Personaladministratör. TA Jönköping tillhör Transportsektion Östra som sträcker sig från Nyköping till Kalmar och Växjö. På kontoret i Jönköping är det idag cirka femtio kriminalvårdare och ett antal administratörer och handläggare. Verksamheten leds av en sektionschef tillsammans med två första linjens chefer.
Intervjuer kommer att genomföras fysiskt på plats I Jönköping.
Din huvuduppgift är att stödja såväl kriminalvårdsinspektör som övrig personal i administrativa ärenden. Som personaladministratör ansvarar du för hantering av transportpersonalens registreringar i Heroma. Du kommer att vara ett stöd till transportpersonalen vid handhavande frågor i Heroma gällande exempelvis scheman, reseräkningar, friskvård/sjukvård, registrering av uppdrag samt i övriga frågor. I tjänsten ingår också att tillse att rätt bemanningsbehov uppfylls, hantera förhandlade scheman, hantering av enskilda överenskommelser enligt gällande rutin vid exempelvis ändring av schema.
Vidare ingår det i tjänsten att hantera dagliga sjuk- och friskanmälningar, uppdatera statistik, bevaka läkarintyg samt meddela önskade korttidsledigheter till planeringen.
Du bistår även med att ta fram viss HR-statistik, beställer anställningsavtal för nya medarbetare och hanterar administration som uppstår kring kort och långsiktig schemahantering, personalplanering och prognoser. Du svarar på avtalsfrågor från våra medarbetare. Du har också ett speciellt ansvar för att inventera och göra beställningar så att våra kontorsförråd är utrustade med allt från pennor till uniformspersedlar.
I arbetet ingår många kontakter med andra yrkeskategorier. Du arbetar nära chefer i den lokala ledningsgruppen och den lokala planeringsorganisationen. Du har även kontakter och samarbete med säkerhetssektionen och med myndighetens centrala administrativa stöd samt Kriminalvårdens servicecenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en mycket god samarbetsförmåga, hög servicenivå och är tillmötesgående i ditt bemötande. Du har god social förmåga där du förtroendefullt kan interagera med olika människor, interna och externa parter. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, har ett positivt förhållningssätt och ser möjligheten i förändringar. Du är noggrann i ditt arbete och planerar och organiserar dina uppgifter på ett effektivt sätt. Vi söker dig som är självgående, har ett gott omdöme och har förmågan att prioritera när så krävs.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
* Erfarenhet av personaladministrativt arbete.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* God datavana samt goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom HR eller personaladministration.
* Erfarenhet av bemanningsplanering/rangering.
* Erfarenhet av personalsystem, exempelvis Heroma.
* Erfarenhet av ekonomihanteringssystem, exempelvis Proceedo.
* Erfarenhet av att arbeta med kollektivavtal.
* Kunskap om lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policy etc).
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
