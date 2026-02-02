Personaladministratör till team Örebro/karlstad/Dalarna sökes
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
Är du en strukturerad och kommunikativ person som vill ta dina första steg inom rekrytering och personalfrågor? Då tycker vi att du ska söka tjänsten som Personaladministratör hos oss på StudentConsulting i Örebro
Vi utökar nu vårat team och söker en till personaladministratör. Som PA hos oss kommer du tillhöra ett härligt team med framåtanda, engagemang och där något hela tiden händer. I rollen innebär det att stötta kollegor i deras dagliga arbete. I tjänsten ingår både administrativa arbetsuppgifter, kontakt med kandidater och konsulter. Du kommer även ingå i det centrala jourteamet, där du hanterar sjukfrånvaro på våra uppdrag.
Arbetsuppgifterna i rollen innebär bland annat,
• Annonsutformning
• Urval, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer samt referenstagning
• Arbetsmarknadsaktiviteter, såsom affischering, deltagande på mässor mm
• Schemaläggning
• Telefonkontakt med konsulter och delvis kunder
• Administrativa uppgifter, såsom sortering, uppdatering av listor mm
• Tillhöra centrala jouren, på ca 1 pass i veckan (natt)
• Bemanning av kontor
Tjänsten är på deltid och vi behöver att du är tillgänglig för att arbeta ca 10-20 timmar/vecka under terminstid. Arbetstiderna är mån-fre dagtid men flexibla, vi ser fördelen i att kunna arbeta fler men kortare pass. Arbetar du i jouren är arbetstiderna från 17:00-08:00. Då vår arbetsbelastning är väldigt varierad kan behovet av din hjälp variera mycket från vecka till vecka. Vi ser gärna att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som läser på Universitet eller Högskola inom personal eller liknande och har minst 1 år kvar av dina studier. Har du arbetslivserfarenhet inom personalarbete, service, rekrytering ses detta som mycket meriterande, dock är det inget krav.
Vi tror att du som person har hög social kompetens och älskar att möta nya människor och skapa goda relationer över tid. Du är självgående och handlingskraftig med förmåga att prioritera det som i slutändan påverkar ditt resultat. Du drivs av att leverera mot uppsatta mål och deadlines.
I Teamet är du lagspelaren som har lätt för att samarbeta med personer i din omgivning. Du har en positiv inställning och är orädd för nya uppgifter och du är den som ser möjligheter i utmaningar.
Vi ser att du har b-körkort för att kunna vara med ute hos kund.
Inkommande ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kommer att tillsättas så fort vi hittar rätt person. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Orvar Bergmarks plats 1 (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Viktoria Bengtsson viktoria.bengtsson@studentconsulting.com Jobbnummer
