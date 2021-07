Personaladministratör till Bemanningsenheten - Vara kommun - Administratörsjobb i Vara

Vara kommun / Administratörsjobb / Vara2021-07-08Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta mål och visioner, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra!2021-07-08Vår kollega går nu i pension och vi söker dig som vill arbeta med oss som personaladministratör på Bemanningsenheten.Du kommer att ingå i vår HR avdelning där Bemanningsenheten är en del. Bemanningsenheten består av fyra medarbetare och du kommer att bli en av tre systemansvariga i bemanningsprogrammet Besched vilket innebära att utbilda och ge support löpande. Ditt ansvarsområde kommer bli Bildningsförvaltningen med rekrytering och vakansförmedling.Som personaladministratör arbetar du med vakanstillsättning inom bildningsförvaltningen vilket innebär att ta emot frånvaroanmälningar via telefon, tillsätta korttidsfrånvaro, planera och följa upp vikariers arbetsområde och introducera samt ändra arbetsplatser efter behov i verksamheten. Du följer även upp timanställdas tillgänglighet för att skapa bästa service för verksamheten. Arbetstiden är förlagd vardagar mellan klockan 06.00-15.30. I tjänsten ingår administrativa arbetsuppgifter som utförs i ovan nämnda system samt i personalsystemet Personec P men kan även innefatta fakturahantering, statistik, kvalitetsarbete och hantering av tex. LAS. HR avdelningen kommer i framtiden att behöva utveckla arbetet med systemstöd och där kommer du ha en viktigt roll.Vi ser att denna tjänst kan vara ett bra första arbete efter avslutade högskolestudier tex. inom personalvetarutbildning på Högskolan, du har minst gymnasieutbildning. Du som söker denna tjänst får gärna ha arbetat inom Administration/Ekonomi/IT/Logistik området eller ha erfarenhet från liknande arbete. För att passa för denna tjänst krävs att du är noggrann och duktig administratör. Du är service inriktad, har en god samarbetsförmåga och tycker om att lära dig nya saker och gillar att vara "spindeln i nätet". Du är stresstålig och har god förmåga att prioritera och tycker det är utmanade att på kort tid lösa problem. Du ska ha förmåga att se helhetslösningar, komma med egna förslag och vara drivande i utvecklig av arbetet på enheten.Arbetet kräver god datorvana. Du utrycker dig väl i tal och skrift. Kunskaper i bemanningssystemet Besched, rekryteringssystemet Varbi, personalsystemet Personec P och ekonomisystemet Raindance eller likande system är meriterande.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Det kan förkomma att arbetsgivaren tillämpar provanställning till tjänsten.I Vara kommun vet vi att mångfald berikar - Välkommen med din ansökan!Din hälsa är viktig och därför erbjuder Vara kommun förmåner såsom friskvårdsbidrag på 1000 kr till många av sina medarbetare. För att söka tjänsten vill vi att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar sökvägen längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-22Vara kommun5853077